Таємницю розкрито: чому бетон древніх римлян кращий за сучасний (фото)

Майже через дві тисячі років після панування Римської імперії по всій Європі досі стоять античні споруди — храми, акведуки та громадські лазні. Від Італії до Іспанії та Англії, ці будівлі витримали століття атмосферних впливів, що викликає питання: що надало римським будівлям такої дивовижної довговічності?

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Про це пише Live Science.

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Такі вчені, як Кевін Дікус з Університету штату Орегон та Сомаєх Насірі з Каліфорнійського університету в Девісі, вказують на те, що римляни використовували бетон як основну причину. За словами Дікуса, римський бетон «побудував імперію», а його міцність зумовлена як його інгредієнтами, так і способом їх змішування.

Щоб зрозуміти римський бетон, корисно спочатку поглянути на сучасний цемент. Найпоширеніший сьогодні різновид портландцементу виготовляється шляхом нагрівання вапняку та глини до температури близько 1500 градусів за Цельсієм, утворюючи клінкер, який потім подрібнюється на дрібний порошок.

У той час як сучасний бетон зазвичай служить від 75 до 100 років, римські споруди витримували тисячоліття. Однією з причин може бути давня технологія гарячого змішування, яка поєднувала негашене вапно, попіл і воду при високій температурі, що дозволяло вапняним грудкам залишатися недоторканими.

У той час як сучасний бетон зазвичай служить від 75 до 100 років, римські споруди витримували тисячоліття Фото: Вікіпедія

Завдяки цьому шматки вапняку допомагали бетону відновлюватися. Вчені виявили, що вони реагують на проникнення води, утворюючи кристали кальциту, які заповнюють тріщини в структурі.

Цей ефект демонструє 2000-річна гробниця Цецилії Метелли поблизу Риму, де тріщини помітно запечатані кальцитами.

Дослідження 2023 року, проведене в Массачусетському технологічному інституті, за допомогою електронної мікроскопії та рентгенівських променів проаналізувало ці особливості, підтвердивши наявність і функцію вапняних кластерів у стародавньому матеріалі.

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Розуміння того, чому римський бетон залишається актуальним і сьогодні, порушує глобальні питання про стійкість і довговічність у сучасному будівництві. Секрети античного будівництва, які поступово розкриваються сучасною наукою, можуть допомогти вдосконалити те, як ми будуємо в майбутньому.

Також Фокус писав про стародавній монастир в Стамбулі, відомий як Кривава церква. Це єдина купольна візантійська церква в місті, яка досі функціонує як місце поклоніння і ніколи не була перетворена на мечеть.

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