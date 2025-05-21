Новая тайна: археологи обнаружили древнее захоронение в Перу

Во время недавних раскопок на важном археологическом объекте в Перу археологи обнаружили древнее погребальное сооружение. Открытие было сделано на северном участке большого горного комплекса в регионе Амасонас.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Находка происходит из Куэлапа, древнего города, построенного чачапоями в VI веке нашей эры, известного своими величественными стенами и высоким расположением над долиной Уткубамба.

Недавние усилия Программы археологических исследований Куэлапа (PRIAK) при Министерстве культуры Перу были сосредоточены на шести круглых зданиях, некоторые из которых содержали захоронения.

Одной из ключевых обнаруженных особенностей является погребальное сооружение чульпа, в котором археологи нашли захоронение, сопровождавшееся несколькими подношениями.

Среди них были изготовленный каменный топор, шиферная подвеска с геометрическими узорами, а также фрагменты каменных инструментов и металлических предметов, которые, как полагают, связаны с погребальными ритуалами.

Чульпы — это наземные гробницы, которые обычно ассоциируются с андскими культурами и часто используются для захоронения элитных членов общества. Их наличие в Куэлапе свидетельствует о сложной социальной структуре и церемониальной практике.

Кулон и символические подношения также указывают на систему верований, предусматривавшую ритуальное захоронение и почитание умерших. Куэлап, в котором когда-то проживало примерно 3000 человек, вероятно, был покинут после испанского завоевания около 1570 года, но его архитектура и материальные остатки продолжают давать представление об обществе чачапоя.

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Нынешние раскопки являются частью масштабного исследования, охватывающего более 24 000 квадратных метров в 16 отдельных зонах раскопок в пределах укрепленного города.

Недавние находки не только углубляют наше понимание прошлого образа жизни в северных Андах, но и демонстрируют важность сохранения Куэлапа.

Также Фокус писал о древнем монастыре в Стамбуле, известном как Кровавая церковь. Это единственная купольная византийская церковь в городе, которая до сих пор функционирует как место поклонения и никогда не была превращена в мечеть.

Также мы рассказывали о редком открытии в Германии. Исследователи обнаружили погребальные урны бронзового века, которые сохранились невредимыми до наших дней.