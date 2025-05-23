Татуировки 800-летней мумии бросают вызов науке: почему ученые не могут разгадать загадку (фото)

Загадочная мумия с редкими татуировками на лице, которая почти столетие хранилась в Италии, восхитила исследователей. Подаренная музею до 1930 года без каких-либо сопроводительных записей, она недавно привлекла внимание благодаря обнаружению необычных чернильных отметок на ее лице.

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Об этом пишет Live Science.

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800-летняя мумия, подаренная музею в Италии сто лет назад, обнаружила новые подсказки о древних татуировках на лице. Но происхождение мумии остается окутано тайной.

Исследование провела международная команда ученых. Они сообщили, что татуировки были как неожиданными в своем размещении на лице, так и характерными благодаря составу чернил.

Взрослая женская мумия имеет короткие, прямые черные волосы и плотно согнутые — характерно для андских захоронений. Углеродный анализ фрагментов текстиля, найденных на ее теле, позволяет предположить, что она умерла где-то между 1215 и 1382 годами нашей эры.

"На основе имеющихся доказательств — в частности, сохранности, размещения тела, сопутствующих материалов и документов — можно утверждать, что она имеет южноамериканское происхождение", — сообщил ведущий автор исследования Джанлуиджи Манджапане, антрополог из Туринского университета.

Команда идентифицировала несколько татуировок Фото: Journal of Cultural Heritage (2025)

Используя инфракрасную рефлексографию — технику, которую часто применяют для реставрации произведений искусства, — команда идентифицировала несколько татуировок: три линии на правой щеке, одну линию на левой щеке и уникальную S-образную отметку на правом запястье.

По словам исследователей, татуировки на лице очень редки в древнем регионе Анд, а S-образный дизайн является абсолютно уникальным для этой местности.

Чтобы идентифицировать чернила, ученые применили неразрушающие методы и обнаружили, что они состоят из магнетита — минерала оксида железа — вместе со следами авгита. Эти минералы часто встречаются вместе на юге Перу, что указывает на потенциальное происхождение мумифицированной женщины.

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"Существует небольшое количество этнографических свидетельств из Америки, что описывают использование минеральных или земных пигментов, таких как гематит или магнетит, для татуировки, и новое исследование довольно хорошо вписывается в них", — сказал Аарон Детер-Вольф, археолог из Отдела археологии штата Теннесси, который не участвовал в исследовании.

Однако он поставил под сомнение андское происхождение мумии. Ученый заявил: "Стилистически, эти конкретные отметки на лице имеют гораздо больше общего с историческими традициями Арктики или Амазонии, чем с андскими практиками. Было бы интересно посмотреть, что изотопы кислорода или другие исследования могут рассказать нам о происхождении этого человека".

Однако пока изотопный анализ еще не проводили, поскольку такие виды исследований инвазивными. Археологи решили пока сохранить целостность останков. Однако дальнейшие исследования могут быть проведены в будущем.

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