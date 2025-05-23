Татуировки 800-летней мумии бросают вызов науке: почему ученые не могут разгадать загадку (фото)
Загадочная мумия с редкими татуировками на лице, которая почти столетие хранилась в Италии, восхитила исследователей. Подаренная музею до 1930 года без каких-либо сопроводительных записей, она недавно привлекла внимание благодаря обнаружению необычных чернильных отметок на ее лице.
Об этом пишет Live Science.
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800-летняя мумия, подаренная музею в Италии сто лет назад, обнаружила новые подсказки о древних татуировках на лице. Но происхождение мумии остается окутано тайной.
Исследование провела международная команда ученых. Они сообщили, что татуировки были как неожиданными в своем размещении на лице, так и характерными благодаря составу чернил.
Взрослая женская мумия имеет короткие, прямые черные волосы и плотно согнутые — характерно для андских захоронений. Углеродный анализ фрагментов текстиля, найденных на ее теле, позволяет предположить, что она умерла где-то между 1215 и 1382 годами нашей эры.
"На основе имеющихся доказательств — в частности, сохранности, размещения тела, сопутствующих материалов и документов — можно утверждать, что она имеет южноамериканское происхождение", — сообщил ведущий автор исследования Джанлуиджи Манджапане, антрополог из Туринского университета.
Используя инфракрасную рефлексографию — технику, которую часто применяют для реставрации произведений искусства, — команда идентифицировала несколько татуировок: три линии на правой щеке, одну линию на левой щеке и уникальную S-образную отметку на правом запястье.
По словам исследователей, татуировки на лице очень редки в древнем регионе Анд, а S-образный дизайн является абсолютно уникальным для этой местности.
Чтобы идентифицировать чернила, ученые применили неразрушающие методы и обнаружили, что они состоят из магнетита — минерала оксида железа — вместе со следами авгита. Эти минералы часто встречаются вместе на юге Перу, что указывает на потенциальное происхождение мумифицированной женщины.Важно
"Существует небольшое количество этнографических свидетельств из Америки, что описывают использование минеральных или земных пигментов, таких как гематит или магнетит, для татуировки, и новое исследование довольно хорошо вписывается в них", — сказал Аарон Детер-Вольф, археолог из Отдела археологии штата Теннесси, который не участвовал в исследовании.
Однако он поставил под сомнение андское происхождение мумии. Ученый заявил: "Стилистически, эти конкретные отметки на лице имеют гораздо больше общего с историческими традициями Арктики или Амазонии, чем с андскими практиками. Было бы интересно посмотреть, что изотопы кислорода или другие исследования могут рассказать нам о происхождении этого человека".
Однако пока изотопный анализ еще не проводили, поскольку такие виды исследований инвазивными. Археологи решили пока сохранить целостность останков. Однако дальнейшие исследования могут быть проведены в будущем.
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