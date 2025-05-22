Швейцарский нож каменного века: археологи раскрыли секрет неизвестных артефактов из Эстонии (фото)

Недавнее исследование, опубликованное в начале 2025 года, показало, что древние костяные инструменты, найденные на месте древнейшего известного поселения человека в Эстонии, вероятно, использовали для снятия сосновой коры. Ученые прибегли к сочетанию микроскопического анализа и экспериментальной археологии, чтобы исследовать, как изготавливали эти артефакты.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Исследование было сосредоточено на поселении Пулли, расположенном у реки Пярну на юго-западе Эстонии. Это место, датируемое периодом между 9000 и 8550 годами до н. э., является древнейшим доказательством присутствия человека в регионе. На месте этого поселения археологи нашли более 1100 артефактов, среди которых орудия труда, изготовленные из кости, кремня, рога и камня.

Среди самых необычных предметов были костяные орудия со скошенными концами, изготовленные из костей лося. Эти предметы, изначально считавшиеся деревообрабатывающими инструментами или долотами, не имели износа, характерного для таких орудий.

По словам доктора Хейди Луик из Таллиннского университета, "мы знали, что они были сделаны искусно, но износ не соответствовал ни одному из известных способов обработки древесины".

Доктор Гжегож Осипович, ведущий автор исследования, пояснил, что команда воссоздала инструменты из кремня, а затем протестировала их на различных материалах, таких как мясо, шкура, различные породы древесины и кора. Ближайшее совпадение по характеру износа было получено при снятии свежей сосновой коры.

Хотя результаты четко указывают на то, что основной функцией этих орудий было снятие коры, команда не исключает возможность того, что эти инструменты использовались другими способами Фото: Grzegorz Osipowicz/Archaeological and Anthropological Sciences

Этот эксперимент помог подтвердить вероятную функцию инструментов, которая долгое время оставалась непонятной. Вероятно, сосновая кора была ценным материалом для мезолитических сообществ. Как отметил доктор Луик, она могла использоваться для изготовления поплавков для рыболовных сетей, изготовления шнуров или даже для изготовления ручек.

Поскольку обработка коры редко оставляет вещественные доказательства, эта находка дает редкий взгляд на использование органических материалов, которые обычно разлагаются со временем. Это делает найденные инструменты особенно важными, поскольку они дают представление о деятельности, которая в противном случае могла бы остаться незамеченной.

Хотя результаты четко указывают на то, что основной функцией этих орудий было снятие коры, команда не исключает возможность того, что эти инструменты использовались другими способами. Часто следы от последнего типа использования перекрывают прошлые, оставляя предыдущие функции незаметными.

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Исследование иллюстрирует, как тщательный анализ может выявить информацию о том, как древние люди взаимодействовали с окружающей средой. По словам доктора Осиповича, "даже фрагментарные органические инструменты могут предложить важное понимание человеческого поведения — если мы готовы задать правильные вопросы".

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