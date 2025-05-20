Миф оказался правдой: уникальный артефакт изображает викинга в рогатом шлеме

Более ста лет на ферме в норвежском городе Тенсберг археологи раскопали резной дубовый корабль с останками двух женщин, похороненных с различными артефактами, от одежды и инструментов до домашнего скота и фрагментов текстиля. Среди находок был редкий кусок ткани, который содержит одно из единственных известных изображений викинга в рогатом шлеме.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Корабельное захоронение "Осеберг" ученые датировали примерно 834 годом нашей эры. Археологи, как те, что работали во время открытия, так и более поздние исследователи, заметили, что в центральной погребальной камере находился фрагмент текстиля, известного теперь как Гобелен из Осеберга.

На сохранившемся фрагменте размером примерно 16 на 23 сантиметра сотканы изображения людей, животных и повозок. Текстиль, созданный из шерсти, шелка и льна, изначально был окрашен натуральными пигментами — слабые следы красного цвета все еще заметны в определенных геометрических узорах на ткани.

Хотя фрагмент и изуродован, он указывает на сложную сцену с фигурами людей и животных, повозками, зданиями и, возможно, священным деревом. Некоторые эксперты считают, что это может быть погребальная процессия к Иггдрасилье, мифическому дереву жизни скандинавов.

Одежда и оружие на фигурах указывают на церемониальное значение, в котором участвуют как мужчины, так и женщины. Линейный стиль повествования произведения вызвал сравнение с гобеленом Байе, созданным веками позже во Франции, хотя до наших дней дошли лишь фрагменты гобелена.

Особенно интригующей деталью на фрагменте является изображение рогатого шлема — черта, которая вызывает дискуссии среди историков. Хотя большинство металлических шлемов викингов, найденных археологами, не имеют рогов, наличие такого дизайна на гобелене повышает вероятность того, что церемониальные рогатые шлемы могли существовать.

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Некоторые предполагают, что фигура может изображать берсерка, воина со сверхъестественными ассоциациями в скандинавских легендах. Ткань остается под опекой Музея эпохи викингов в Осло, где исследователи продолжают работать над восстановлением ее первоначальной формы с помощью цифровых методов.

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