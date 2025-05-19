Дань Юлию Цезарю: что говорят ученые о крупнейшем в Британии кладе золотых монет (видео)

В Великобритании недавно обнаружили большой клад золотых монет железного века. Находка датируется серединой I века до нашей эры, периодом, когда местные племена начали чеканить собственные монеты и столкнулись с растущим давлением со стороны римских войск.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Большой клад Баддоу нашли в Челмсфорде и он считается одной из важнейших находок монет железного века в Великобритании. Эксперты, среди которых Клэр Уиллетс из музея Челмсфорда, считают, что монеты могут отражать напряженность между племенами триновантов и катувеллаунов, и потенциально связаны с вторжением Юлия Цезаря в Британию в 54 году до н. э.

"Это первое археологическое свидетельство, которое подтверждает письменные римские свидетельства о военных действиях между группами железного века", — пояснила Уиллетс. Найденный на территории, которую традиционно связывают с триновантами, клад может также указывать на передвижение племен в этот период нестабильности.

Челмсфордский советник Дженни Лардж отметила важность находки для местной истории, отметив возможность заполнить давние пробелы в археологической истории Челмсфорда. Музей смог приобрести сокровище благодаря гранту в размере 250 000 фунтов стерлингов (почти 335 000 долларов) от Фонда наследия Национальной лотереи, а также другим местным пожертвованиям.

Эта коллекция монет позволяет заглянуть в эпоху меняющихся альянсов и экономического развития. Переход от использования импортированной кельтской валюты к чеканке местных монет ознаменовал поворотный момент в британском племенном обществе.

Эксперты считают, что монеты могут отражать напряженность между племенами триновантов и катувеллаунов Фото: Fountains Media/Museum of Chelmsford

Размер клада натолкнул археологов на предположение, что он мог предназначаться в качестве дани, возможно, самому Цезарю, или быть спрятанным во время конфликта. Однако находка также подняла юридические вопросы: человек, который откопал клад, не получил разрешения землевладельца и не сообщил о находке, что привело к уголовному осуждению и потере права на вознаграждение. Согласно Закону о сокровищах 1996 года, компенсацию получил только землевладелец.

Эти монеты станут центральным элементом культурного наследия Челмсфорда. Лори Роджерсон, сотрудница отдела по связям с находками в Эссексе, ожидает, что общественность будет восхищена масштабом и богатством сокровища.

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Временная выставка запланирована на лето 2026 года, а постоянная — на весну 2027 года. Выставка даст посетителям возможность прикоснуться к трансформационной эпохе в прошлом Британии и рассмотреть социальные и политические силы, которые формировали жизнь железного века на ранних этапах контактов с римлянами.

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