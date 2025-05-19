Данина Юлію Цезарю: що кажуть вчені про найбільший у Британії скарб золотих монет (відео)

У Великій Британії нещодавно виявили великий скарб золотих монет залізного віку. Знахідка датується серединою I століття до нашої ери, періодом, коли місцеві племена почали карбувати власні монети і зіткнулися зі зростаючим тиском з боку римських військ.

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Про це пише Arkeonews.

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Великий скарб Баддоу знайшли у Челмсфорді і він вважається однією з найважливіших знахідок монет залізного віку у Великій Британії. Експерти, серед яких Клер Віллетс з музею Челмсфорда, вважають, що монети можуть відображати напруженість між племенами триновантів і катувеллаунів, і потенційно пов'язані з вторгненням Юлія Цезаря до Британії в 54 році до н. е.

"Це перше археологічне свідчення, яке підтверджує письмові римські свідчення про військові дії між групами залізного віку", — пояснила Віллетс. Знайдений на території, яку традиційно пов'язують з триновантами, скарб може також вказувати на пересування племен у цей період нестабільності.

Челмсфордська радниця Дженні Лардж відзначила важливість знахідки для місцевої історії, наголосивши на можливості заповнити давні прогалини в археологічній історії Челмсфорда. Музей зміг придбати скарб завдяки гранту у розмірі 250 000 фунтів стерлінгів (майже 335 000 доларів) від Фонду спадщини Національної лотереї, а також іншим місцевим пожертвам.

Ця колекція монет дає змогу зазирнути в епоху мінливих альянсів та економічного розвитку. Перехід від використання імпортованої кельтської валюти до карбування місцевих монет ознаменував поворотний момент у британському племінному суспільстві.

Експерти вважають, що монети можуть відображати напруженість між племенами триновантів і катувеллаунів Фото: Fountains Media/Museum of Chelmsford

Розмір скарбу наштовхнув археологів на припущення, що він міг призначатися як данина, можливо, самому Цезарю, або бути захованим під час конфлікту. Однак знахідка також порушила юридичні питання: людина, яка відкопала скарб, не отримала дозволу землевласника і не повідомила про знахідку, що призвело до кримінального засудження і втрати права на винагороду. Відповідно до Закону про скарби 1996 року, компенсацію отримав лише землевласник.

Ці монети стануть центральним елементом культурної спадщини Челмсфорда. Лорі Роджерсон, співробітниця відділу зв'язків зі знахідками в Ессексі, очікує, що громадськість буде захоплена масштабом і багатством скарбу.

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Тимчасова виставка запланована на літо 2026 року, а постійна — на весну 2027 року. Виставка дасть відвідувачам можливість доторкнутися до трансформаційної епохи в минулому Британії та розглянути соціальні та політичні сили, які формували життя залізного віку на ранніх етапах контактів з римлянами.

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