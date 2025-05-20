Міф виявився правдою: унікальний артефакт зображає вікінга в рогатому шоломі

Понад сто років на фермі в норвезькому місті Тенсберг археологи розкопали різьблений дубовий корабель з останками двох жінок, похованих з різноманітними артефактами, від одягу та інструментів до домашньої худоби та фрагментів текстилю. Серед знахідок був рідкісний шматок тканини, який містить одне з єдиних відомих зображень вікінга в рогатому шоломі.

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Про це пише Arkeonews.

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Корабельне поховання "Осеберг" вчені датували приблизно 834 роком нашої ери. Археологи, як ті, що працювали під час відкриття, так і пізніші дослідники, помітили, що в центральній поховальній камері знаходився фрагмент текстилю, відомого тепер як Гобелен з Осеберга.

На збереженому фрагменті розміром приблизно 16 на 23 сантиметри виткані зображення людей, тварин і возів. Текстиль, створений з вовни, шовку та льону, спочатку був пофарбований натуральними пігментами — слабкі сліди червоного кольору все ще помітні в певних геометричних візерунках на тканині.

Хоча фрагмент і понівечений, він вказує на складну сцену з фігурами людей і тварин, возами, будівлями і, можливо, священним деревом. Деякі експерти вважають, що це може бути похоронна процесія до Іґґдрасілля, міфічного дерева життя скандинавів.

Одяг та зброя на фігурах вказують на церемоніальне значення, в якому беруть участь як чоловіки, так і жінки. Лінійний стиль оповіді твору викликав порівняння з гобеленом Байє, створеним століттями пізніше у Франції, хоча до наших днів дійшли лише фрагменти гобелена.

Особливо інтригуючою деталлю на фрагменті є зображення рогатого шолома — риса, яка викликає дискусії серед істориків. Хоча більшість металевих шоломів вікінгів, знайдених археологами, не мають рогів, наявність такого дизайну на гобелені підвищує ймовірність того, що церемоніальні рогаті шоломи могли існувати.

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Дехто припускає, що фігура може зображати берсерка, воїна з надприродними асоціаціями у скандинавських легендах. Тканина залишається під опікою Музею епохи вікінгів в Осло, де дослідники продовжують працювати над відновленням її первісної форми за допомогою цифрових методів.

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