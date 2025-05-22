Швейцарський ніж кам'яного віку: археологи розкрили секрет невідомих артефактів з Естонії (фото)

Нещодавнє дослідження, опубліковане на початку 2025 року, показало, що стародавні кістяні інструменти, знайдені на місці найдавнішого відомого поселення людини в Естонії, ймовірно, використовували для зняття соснової кори. Вчені вдалися до поєднання мікроскопічного аналізу та експериментальної археології, щоб дослідити, як виготовляли ці артефакти.

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Про це пише Arkeonews.

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Дослідження було зосереджено на поселенні Пуллі, розташованому біля річки Пярну на південному заході Естонії. Це місце, що датується періодом між 9000 і 8550 роками до н. е., є найдавнішим доказом присутності людини в регіоні. на цьому поселенні археологи знайшли понад 1100 артефактів, серед яких знаряддя праці, виготовлені з кістки, кременю, рогу та каменю.

Серед найнезвичайніших предметів були кістяні знаряддя зі скошеними кінцями, виготовлені з кісток лося. Ці предмети, які спочатку вважалися деревообробними інструментами або долотами, не мали зносу, характерного для таких знарядь.

За словами доктора Хейді Луїк з Талліннського університету, "ми знали, що вони були зроблені майстерно, але знос не відповідав жодному з відомих способів обробки деревини".

Доктор Гжегож Осіпович, провідний автор дослідження, пояснив, що команда відтворила інструменти з кременю, а потім протестувала їх на різних матеріалах, таких як м'ясо, шкура, різні породи деревини та кора. Найближчий збіг за характером зносу був отриманий при знятті свіжої соснової кори.

Хоча результати чітко вказують на те, що основною функцією цих знарядь було зняття кори, команда не відкидає можливість того, що ці інструменти використовувалися іншими способами Фото: Grzegorz Osipowicz/Archaeological and Anthropological Sciences

Цей експеримент допоміг підтвердити ймовірну функцію інструментів, яка довгий час залишалася незрозумілою. Ймовірно, соснова кора була цінним матеріалом для мезолітичних спільнот. Як зазначив доктор Луїк, вона могла використовуватися для виготовлення поплавків для рибальських сіток, виготовлення шнурів або навіть для виготовлення ручок.

Оскільки обробка кори рідко залишає речові докази, ця знахідка дає рідкісний погляд на використання органічних матеріалів, які зазвичай розкладаються з часом. Це робить знайдені інструменти особливо важливими, оскільки вони дають уявлення про діяльність, яка в іншому випадку могла б залишитися непоміченою.

Хоча результати чітко вказують на те, що основною функцією цих знарядь було зняття кори, команда не відкидає можливість того, що ці інструменти використовувалися іншими способами. Часто сліди від останнього типу використання перекривають минулі, залишаючи попередні функції непомітними.

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Дослідження ілюструє, як ретельний аналіз може виявити інформацію про те, як стародавні люди взаємодіяли з навколишнім середовищем. За словами доктора Осіповича, "навіть фрагментарні органічні інструменти можуть запропонувати важливе розуміння людської поведінки — якщо ми готові поставити правильні запитання".

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