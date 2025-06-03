Забытый всеми курган оказался источником важных знаний и секретов древних цивилизаций (фото)

В юго-восточной части Анатолии, Турция, ученые обратили внимание на курган Курт Тепеси, который может изменить наше представление о древнейших этапах оседлой жизни человека. Исследование является частью проекта Таш Тепелер, направленного на исследование раннего монументального строительства.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Курт Тепеси — один из двенадцати археологических курганов в регионе Таш Тепелер, среди которых Карахан Тепе, Сайбурч и Харбетсуван, которые ставят под сомнение старые представления о том, как и где зародилась цивилизация. В отличие от своих более известных аналогов, Курт Тепеси в основном оставался в тени.

Однако, по мнению археологов, таких как Неджми Карул, который возглавляет исследовательскую инициативу Таш Тепелер, это место может дать редкие представления о переходе от кочевого образа жизни к постоянным поселениям. Последние находки указывают на подземные сооружения, Т-образные столбы и каменные орудия, которые связывают это место с докерамовым неолитом, примерно между 9500 и 8000 годами до н. э.

Фото: Prof. Dr. Bahattin Çelik

Обнаруженный в 2013 году, Курт Тепеси расположен примерно в 47 километрах к востоку от Шанлиурфы и в 3 километрах от деревни Сумакли, на высоте 730 метров над уровнем моря. Место, известное местным жителям как Куча Гура, выходит на перевал Чобан Крик и соединяет плодородные регионы через природный коридор.

Несмотря на скромные размеры, курган имеет признаки преднамеренного планирования и использования в церемониальных целях. Повреждения от незаконных раскопок и установки современной инфраструктуры нарушили целостность части места, однако археологи обнаружили высеченные в скале полости, вырезанный бассейн и следы карьера, который, как считается, поставлял камень для сооружений этого места.

Один важный столб — вероятно, из несанкционированных раскопок — имеет характерный шевронный узор, отличающий его от подобных артефактов в Гёбекли Тепе. Еще два столба, которые, как считается, происходят из Курт Тепеси, нашли в соседнем селе. Их размеры и стиль резьбы свидетельствуют о локализованных проявлениях символического значения в рамках общей культурной структуры.

Курт Тепеси отличается многослойной историей. Раскопки обнаружили артефакты, свидетельствующие о том, что это место выполняло как повседневные, так и духовные функции.

Инструменты, точильные камни и архитектурные элементы без керамики указывают на постоянное использование, возможно, как бытового и ритуального центра. Это сосуществование практической жизни и символического выражения указывает на способ мышления, в котором выживание и духовность были глубоко связаны.

Вместо того, чтобы отделять священные действия от повседневных задач, ранние жители, возможно, объединяли их — вырезая символы и готовя пищу в одной и той же среде.

Артефакты Курт Тепеси и его стратегическое расположение свидетельствуют о том, что он был частью более широкой сети ранних общин в Плодородном полумесяце. Его расположение вблизи крупных рек и плодородных земель указывает на центральную роль в сезонных собраниях, торговле или ритуалах.

Исследователи считают, что уникальный дизайн столбов и пространственная планировка могут отражать местные различия в системах верований. По мере изучения этого места эти различия могут дать более широкое представление о том, как ранние люди воспринимали жизнь, смерть и космос в разных регионах.

Сосредотачивая внимание на Курт Тепесе, исследователи демонстрируют важность мест, которые оставались на периферии публичного и академического дискурса. Его новая роль в комплексе Таш Тепелер свидетельствует о том, что основы цивилизации были заложены не в одном месте, а в сети связанных между собой обществ.

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Текущая работа Министерства культуры и туризма Турции и академических команд обещает раскрыть больше об этом месте в течение ближайших лет. То, что лежит под землей, может изменить представление о том, как ранние сообщества жили, верили и строили свой мир.

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