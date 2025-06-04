Раскрыли далеко идущие связи: археологи нашли элитарные гробницы бронзового века на Кипре

Археологи обнаружили три древние гробницы, которые дают новые доказательства центральной роли Кипра в торговле в восточном Средиземноморье в поздней бронзовой эпохе. Найденные вблизи соленого озера Ларнака памятники свидетельствуют о древних связях между Кипром Анатолией, Египтом и Ближним Востоком.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Раскопки проводил профессор Питер М. Фишер из Гетеборгского университета на месте Дромолаксия-Визакия, также известном как Хала Султан Текке. Этот позднекипрский портовый город процветал примерно с 1630 года до н. э. до регионального коллапса в XII веке до н. э.

В гробницах, обозначенных как ZZ, ABE и ABW, археологи нашли невероятную коллекцию предметов, среди которых местная глиняная фигурка, изображающая сидящую женщину в виде птицы.

Одними из самых выдающихся находок стали две цилиндрические печати — одна из гематита, а другая из бронзы — украшенные детализированными сценами с изображением божеств, людей и животных.

"Эти материалы и художественный уровень предметов свидетельствуют как о высоком мастерстве местных ремесленников, так и о широком межкультурном обмене", — отметил Фишер.

Чтобы определить происхождение импортируемых товаров, исследователи провели нейтронно-активационный анализ фрагментов керамики. Результаты подтвердили, что многие микенские сосуды происходили из Пелопоннеса, а именно из Бербати и Тиринса.

Также ученые обнаружили высококачественные "кратеры-колесницы" — тип эгейской керамики, известный своими рисунками на военную тематику. Дополнительные предметы из Египта, Анатолии и Ближнего Востока, включая скарабеев, алебастровые вазы, изделия из слоновой кости и кости гиппопотама, свидетельствуют о том, что эти гробницы использовались элитой, которая занималась международной торговлей.

Наличие роскошных товаров, таких как драгоценные металлы и экзотические материалы, демонстрирует богатство и внешние связи погребенных.

Человеческие останки в гробницах свидетельствуют о том, что они использовались для последовательных захоронений в течение нескольких поколений. Хотя анализ возраста, пола и состояния здоровья еще продолжается, предварительные выводы подтверждают предположение, что эти лица имели высокий социальный статус.

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Открытие является важным не только потому, что оно раскрывает информацию о древнем кипрском обществе, но и потому, что дает представление о торговых и культурных сетях позднего бронзового века.

Эти данные раскрывают роль Кипра как ключевого центра взаимодействия между могущественными цивилизациями в период преобразований в истории Средиземноморья.

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