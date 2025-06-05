Нашли гробницу Мидаса: археологи раскопали царское захоронение возрастом 2500 лет (фото)

Археологи обнаружили деревянную погребальную камеру в древнем городе Гордион, принадлежавшую высокопоставленному лицу, возможно связанной с легендарным родом царя Мидаса. Гробница содержала 88 хорошо сохранившихся металлических артефактов, в частности бронзовые котлы и железные сосуды.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Об открытии объявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, который назвал эту находку самой важной со времен предыдущих раскопок кургана Мидаса.

"Обнаружена деревянная погребальная камера, — заявил Эрсой, — Эта группа артефактов является самой значительной со времен предыдущих открытий в кургане Мидаса. На основе этих находок мы предполагаем, что похороненное здесь лицо могло принадлежать к королевской семье, связанной с Гордиосом и Мидасом".

Гробницу нашли в кургане T26 под руководством профессора Сулеймана Юселя Шенюрта из университета Анкара Хачи Байрам Вели.

На этом месте, которое недавно включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже отреставрировано 47 артефактов, и до конца 2025 года планируется выставить их в музее Гордиона.

С появлением новых находок исследователи продолжают составлять представление о наследии цивилизации Фото: АА

Гордион был столицей Фригийского царства. Этот древний город был непрерывно заселен с 2500 года до н. э. и играл центральную роль в ранней истории Анатолии.

Среди его самых известных памятников — курган Мидаса, который, как считается, был построен царем Мидасом для своего отца. Выдающееся значение Гордиона в торговле, технологии и искусстве ставит его в один ряд с такими древними центрами, как Афины и Рим.

Профессор Брайан Роуз из Пенсильванского университета отметил влияние города, назвав передовые технологии столярства, ранние каменные мозаики и сложные текстильные изделия признаками фригийских инноваций.

Одной из самых известных историй Гордиона является легенда о Гордиевом узле — сложном узле, который, по преданию, давал право господствовать над Азией тому, кто смог его развязать. Согласно истории, Александр Великий посетил город в 334 году до н. э. и разрубил узел мечом, а впоследствии завоевал Малую Азию.

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Это открытие углубляет понимание фригийской культуры и ее места в мировой истории. С появлением новых находок исследователи продолжают составлять представление о наследии цивилизации, некогда стоявшей на перекрестке древних империй.

Ранее Фокус писал о забытом всеми кургане, который оказался кладезем важных знаний и секретов древних цивилизаций.

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