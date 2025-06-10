Неоспоримые доказательства коллапса: что-то истребило неандертальцев 110 000 лет назад

Ученые обнаружили, что неандертальцы, подверглись резкому сокращению численности населения примерно за 70 000 лет до своего вымирания. Это уменьшило их генетическое и физическое разнообразие, оставив следующим поколениям однообразные черты.

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Об этом пишет IFLScience.

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Что обнаружили ученые

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, группа экспертов проанализировала структуры внутреннего уха (костного лабиринта) неандертальских окаменелостей разных периодов.

Исследование включало останки ранних групп, найденные на месте Сима-де-лос-Уэсос в Испании, датированные 430 000 лет назад, и другие из Крапины, Хорватия, датированные между 120000 и 130000 лет назад.

"Уменьшение разнообразия, которое наблюдается между образцом из Крапины и классическими неандертальцами, является убедительным доказательством существования"эффекта бутылочного горла", — пояснила соавтор исследования Мерседес Конде-Вальверде.

Главный автор Алессандро Урчуоли добавил: "Мы были удивлены, обнаружив, что донеандертальцы из Сима-де-лос-Уэсос демонстрировали уровень морфологического разнообразия, подобный уровню ранних неандертальцев из Крапины", что свидетельствует о том, что сокращение популяции произошло позже, чем считалось ранее.

Костный лабиринт, стабильная особенность человеческого черепа, позволил исследователям отследить изменения в анатомических вариациях с течением времени. Их анализ показал рост разнообразия от древнейших известных неандертальцев до популяции в Крапине, что противоречит предыдущим теориям о раннем эффекте бутылочного горла.

Однако классические неандертальцы, появившиеся около 110 000 лет назад, продемонстрировали резкое снижение морфологической вариации, что указывает на серьезную потерю генетического разнообразия. Это подтверждает теорию позднего краха популяции неандертальцев, хотя точное время и причина остаются неизвестными.

Что такое "эффект бутылочного горла"

Эффект бутылочного горла (или генетическое узкое место) — это биологическое явление, при котором численность популяции резко уменьшается на короткий период времени, что приводит к потере генетического разнообразия.

Это происходит когда популяция переживает катастрофическое событие, например, эпидемию или изменение климата, после которого выживает лишь небольшое количество особей. Все последующие поколения происходят от этой ограниченной группы, поэтому имеют значительно меньше генетического разнообразия.

Последствия эффекта бутылочного горла:

Меньше генетических вариаций — это делает популяцию более уязвимой к болезням и изменениям окружающей среды.

Случайные аллели могут исчезнуть — некоторые гены просто не передаются дальше, даже если они были полезными.

Повышение частоты вредных мутаций — из-за "эффекта основателя", когда черты нескольких представителей становятся нормой.

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Понимание траектории упадка неандертальцев проливает свет на историю эволюции человека и хрупкость изолированных популяций. По мере совершенствования генетических инструментов такие исследования помогают составить длинную и сложную историю наших древних родственников, предоставляя важный контекст для эволюции современных людей.

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