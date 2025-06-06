Конусообразный череп рассказал кровавую историю: что произошло 6200 лет назад (фото)

На западе Ирана археологи обнаружили необычный череп возрастом 6200 лет, принадлежавший женщине, которая, вероятно, умерла от травмы головы. Находка с кладбища Чега Софла вблизи Персидского залива демонстрирует похоронные обычаи и потенциальные риски, с которыми сталкивались люди медного века.

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Об этом пишет Live Science.

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Исследователи, среди которых Махди Алирезазаде и Хамед Вахдати Насаб из университета Тарбиат Модарес, изучили необычный череп, обозначенный BG1.12, и обнаружили треугольный перелом на его левой стороне.

"Мы знаем, что эта женщина получила перелом в последние минуты своей жизни", — пояснил Алирезазаде, добавив, что нет убедительных доказательств, чтобы определить, был ли удар случайным или преднамеренным.

Их исследование, опубликованное 22 мая в Международном журнале остеоархеологии, показало, что женщину ударили широким предметом с силой, достаточной для мгновенной смерти.

Этот череп молодой женщины медного возраста имеет следы травмы, полученной примерно в момент смерти Фото: Mahdi Alirezazadeh

Чега Софла, заселенная примерно с 4700 по 3700 год до н. э., была важным местом, где люди строили храмы, большие здания и практиковали ранние формы городской жизни. Кладбище включает как индивидуальные, так и коллективные захоронения, что свидетельствует о различных социальных структурах.

Череп молодой женщины был намеренно сформирован с помощью черепных повязок в детстве — культурной практики, которая заключалась в обматывании головы для удлинения ее формы.

КТ-сканирование показало, что ее черепные кости были тоньше обычных, что уменьшало сопротивление черепа внешней силе. Тем не менее, по словам Алирезазаде, сила удара была настолько большой, что даже немодифицированный череп, вероятно, был бы сломан.

Хотя на месте нашли еще один сломанный череп, он не имел признаков модификации, что свидетельствует о том, что насилие или травмы не ограничивались лицами с измененной формой черепа. Характер захоронения затрудняет дальнейшее исследование, поскольку остальные останки женщины не были идентифицированы.

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Однако этот случай добавляет ценного контекста к текущим исследованиям жизни, смерти и культурных практик в ранних иранских обществах.

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