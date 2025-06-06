Конусоподібний череп розповів криваву історію: що сталося 6200 років тому (фото)

На заході Ірану археологи виявили незвичайний череп віком 6200 років, що належав жінці, яка, ймовірно, померла від травми голови. Знахідка з кладовища Чега Софла поблизу Перської затоки демонструє похоронні звичаї та потенційні ризики, з якими стикалися люди мідної доби.

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Про це пише Live Science.

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Дослідники, серед яких Махді Алірезазаде і Хамед Вахдаті Насаб з університету Тарбіат Модарес, вивчили незвичайний череп, позначений BG1.12, і виявили трикутний перелом на його лівій стороні.

"Ми знаємо, що ця жінка отримала перелом в останні хвилини свого життя", — пояснив Алірезазаде, додавши, що немає переконливих доказів, щоб визначити, чи був удар випадковим або навмисним.

Їхнє дослідження, опубліковане 22 травня в Міжнародному журналі остеоархеології, показало, що жінку вдарили широким предметом з силою, достатньою для миттєвої смерті.

Цей череп молодої жінки мідного віку має сліди травми, отриманої приблизно в момент смерті Фото: Mahdi Alirezazadeh

Чега Софла, заселена приблизно з 4700 по 3700 рік до н. е., була важливим місцем, де люди будували храми, великі будівлі та практикували ранні форми міського життя. Кладовище включає як індивідуальні, так і колективні поховання, що свідчить про різноманітні соціальні структури.

Череп молодої жінки був навмисно сформований за допомогою черепних пов'язок у дитинстві — культурної практики, яка полягала в обмотуванні голови для подовження її форми.

КТ-сканування показало, що її черепні кістки були тоншими за звичайні, що зменшувало опір черепа зовнішній силі. Проте, за словами Алірезазаде, сила удару була настільки великою, що навіть немодифікований череп, ймовірно, був би зламаний.

Хоча на місці знайшли ще один зламаний череп, він не мав ознак модифікації, що свідчить про те, що насильство або травми не обмежувалися особами зі зміненою формою черепа. Характер поховання ускладнює подальше дослідження, оскільки решта останків жінки не була ідентифікована.

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Проте цей випадок додає цінного контексту до поточних досліджень життя, смерті та культурних практик у ранніх іранських суспільствах.

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