"Луки для Третьої світової": у TikTok з'явився тренд на одяг для великої війни (відео)

У соцмережі TikTok активно поширюються відео з показами одягу для Третьої світової війни. Деякі жінки готові зустріти світовий конфлікт у золотих ботфортах і мінішортах.

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Новий тренд у TikTok проходить під назвою Ww3 Cute Outfit Ideas.

Відео масово публікують на тлі ударів США по Ірану і загальних загроз розширення військового конфлікту на Близькому Сході. Користувачі знімають ролики з нарядами "на випадок глобальної війни".

Судячи з кадрів, дівчата вважають, що треба носити стиль мілітарі з величезними золотими ботфортами й короткими шортами, довгі сарафани й навіть звичайний повсякденний одяг.

Виходячи з представленого набору, незрозуміло, як це допоможе пережити глобальні військові конфлікти. Одна з авторів відео дає пораду не носити підбори, адже на них не можна втекти швидко і далеко в разі небезпеки.

Інші відео просто демонструють низку картинок комплектів військового одягу та необхідного для виживання обладнання.

Примітно, що відео тренда набирають мільйони переглядів.

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