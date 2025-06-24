"Луки для Третьей мировой": в TikTok появился тренд на одежду для большой войны (видео)

В соцсети TikTok активно распространяются видео с показами одежды для Третьей мировой войны. Некоторые женщины готовы встретить мировой конфликт в золотых ботфортах и мини-шортах.

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Видео массово публикуют на фоне ударов США по Ирану и общих угроз расширения военного конфликта на Ближнем Востоке. Пользователи снимают ролики с нарядами "на случай глобальной войны".

Судя по кадрам, девушки предпочитают носить стиль милитари с огромными золотыми ботфортами и короткими шортами, длинные сарафаны и даже обычную повседневную одежду.

Исходя из представленного набора, непонятно, как это поможет пережить глобальные военные конфликты. Одна из авторов видео дает совет не носить каблуки, ведь на них нельзя убежать быстро и далеко в случае опасности.

Другие видео просто демонстрируют ряд картинок комплектов военной одежды и необходимого для выживания оборудования.

Примечательно, что видео тренда набирают миллионы просмотров.

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