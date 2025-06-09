Мир на грани третьей мировой: какие пять событий могут привести к глобальному конфликту

Мир стремительно приближается к опасной грани катастрофического глобального конфликта. Только за последние несколько дней произошло пять тревожных событий — каждое из них важно само по себе, но вместе они создают слишком неотложную картину, чтобы ее игнорировать.

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Об этом пишет Fox News.

В контексте эти события свидетельствуют о стремительном разрушении международного порядка, где дипломатия терпит крах, сдерживание ослабевает, а риск многофронтовой войны резко возрастает.

Во-первых, дерзкая атака Украины с помощью дронов вглубь территории России — по сообщениям, была уничтожена или повреждена значительная часть российского стратегического бомбардировочного флота — имеет признаки западного участия. Хотя Киев взял на себя ответственность, уровень сложности атаки, в частности точное дальнобойное наведение и скоординированное время, свидетельствуют о вероятной поддержке со стороны США или НАТО — в области разведки и технологий.

Бывшие работники разведки даже намекнули на вероятное участие ЦРУ или союзных спецслужб. Независимо от настоящего источника, Москва теперь считает, что находится в войне не только с Украиной, а со всем западным альянсом. Ответ России — кибер-, физический или тайный — может выйти далеко за пределы фронта.

Во-вторых, усилия сдержать ядерные амбиции Ирана окончательно потерпели крах. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи публично отверг американское предложение, предусматривающее строго ограниченное обогащение урана на низком уровне. Назвав его "на 100% вредным для наших интересов", он подтвердил требование Ирана на полное суверенное право обогащать уран.

Поскольку Израиль открыто рассматривает возможность военной операции, а переговоры зашли в тупик, Ближний Восток стоит на пороге потенциально масштабного регионального возгорания — особенно если Иран ускорит переход к обогащению урана до уровня, пригодного для создания оружия.

В-третьих, долгожданный телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не принес никакого дипломатического прорыва. Хотя оба обсуждали эскалацию войны и атаку дронов, звонок завершился без обязательств, без прекращения огня и без всякого плана деэскалации.

Трамп признал, что это был не тот разговор, который мог бы привести к миру. Напротив, он лишь подчеркнул, насколько глубоко укоренилась эта война — и насколько мало осталось дипломатических путей отступления.

В-четвертых, тревожная угроза появилась на американской территории. Федеральные прокуроры выдвинули обвинения китайской семейной паре в попытке контрабанды Fusarium graminearum в США — грибка, уничтожающего урожаи, который Минюст США считает потенциальным "оружием агротерроризма". Патоген может уничтожить пшеницу, ячмень и кукурузу, а его токсины вредят как людям, так и скоту.

Супруги связаны с исследованиями, которые финансирует китайское государство, и подозреваются в предыдущих попытках контрабанды. Независимо от того, был ли этот заговор санкционирован государством, он освещает тревожную уязвимость: американская территория все больше подвергается нетрадиционным угрозам со стороны враждебных сил.

В-пятых, министр обороны США Пит Хегсет предупредил, что Китай, возможно, готовится к полномасштабному вторжению на Тайвань. Выступая на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, он заявил, что Китай "репетирует настоящий сценарий".

Поскольку Пекин усиливает военные учения и жестче высказывается, Тайваньский пролив превращается в пороховую бочку. Если Китай будет действовать, вмешательство США будет практически гарантированным — и это может привести к масштабному конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе.

Вместе эти очаги напряжения рисуют мрачную картину мира в кризисе. Три ядерные державы — Россия, Китай и (потенциально) Иран — одновременно испытывают устойчивость Запада.

США сталкиваются со все большим бременем сдерживания агрессии на нескольких фронтах, имея мало дипломатических достижений. Традиционные инструменты — переговоры, санкции, саммиты — оказываются недостаточными. Остается двойной выбор: отступить от глобального лидерства или противостоять угрозам в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии — возможно, одновременно.

"Это не паника. Это — конвергенция. Когда дипломатия распадается, противники становятся смелее, а собственная территория больше не гарантирует безопасности, мировой порядок стремительно скатывается к синхронизированной эскалации. Мир еще не в состоянии войны — но уже опасно балансирует на грани системного конфликта, который может втянуть ведущие державы и перекроить карту XXI века. Предупредительные сигналы уже краснеют. Единственный вопрос сейчас — начнет ли мир действовать или и дальше будет дрейфовать к пламени", — подытожило издание.

Напомним, Медведев пригрозил Трампу третьей мировой войной, после того, как президент США заявил, что если бы не он, то "с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей".

Фокус также писал, что третья мировая война фактически уже продолжается, так как в российско-украинское противостояние втянуты большая часть развитых стран, считает глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.