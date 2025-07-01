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Стиль життя

"У мене шикарне настроєніє": у мережі несеться тренд від маленького українця, якого розбирають на цитати

Монатик записав відео від трендовий звук про шикарне настроєніє
Хлопчик Ренат задав тренд у соцмережах | Фото: колаж Фокус

Артисти та блогери масово знімають відео під трендовий звук маленького хлопчика Рената в TikTok про хороший настрій. До тренду підключилися Настя Каменських, Фагот (Олег Михайлюта) та інші.

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У соцмережі стрімко набирає популярності звук з діалогом хлопчика та його мами, де він радісно заявляє: "Сьогодні в мене шикарне настроєніє". До треду приєднався, зокрема, Дмитро Монатик. Аудіо вже використали в понад 17 тисяч відео.

Дмитро Монатик

Тренд від Рената не оминули українські артисти: MONATIK зняв відео під звук, щоб прорекламувати свій концерт у Києві. Фагот повідомив про майбутній реліз нової пісні, а Настя Каменських зняла відео, у якому продемонструвала свій образ.

Користувачі мережі так відреагували на відео MONATIK:

  • "Ренат задав всім контент!"
  • "оце красава, навіть Монатік зняв цей тренд. Відмітьте хтось того малого".
  • "Фрази Ренатiка розлетiлися повсюду!"
  • "Тепер ‘’Ренатити’’ — це офіційне слово. Значення: робити всім настрій".
  • "Монатік якась вічна дитина".

На останній коментар артист відписав: "Правда".

Під звук хлопчика відео знімають навіть українські військові. Мама Дарʼя під ніком da.lomakina показує їхнє із сином Ренатом життя. На її сторінку підписані понад 140 тисяч людей. А відео про "шикарне настроєніє" набрало 3,5 млн переглядів.

"Сьогодні в мене шикарне настроєніє. Патамушо", — каже хлопчик, йдучи вулицею з мамою.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Львівський муніципальний хор "Гомін" став зіркою TikTok після публікації відео з акапельним виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон".