"У мене шикарне настроєніє": у мережі несеться тренд від маленького українця, якого розбирають на цитати

Артисти та блогери масово знімають відео під трендовий звук маленького хлопчика Рената в TikTok про хороший настрій. До тренду підключилися Настя Каменських, Фагот (Олег Михайлюта) та інші.

Related video

У соцмережі стрімко набирає популярності звук з діалогом хлопчика та його мами, де він радісно заявляє: "Сьогодні в мене шикарне настроєніє". До треду приєднався, зокрема, Дмитро Монатик. Аудіо вже використали в понад 17 тисяч відео.

Дмитро Монатик

Тренд від Рената не оминули українські артисти: MONATIK зняв відео під звук, щоб прорекламувати свій концерт у Києві. Фагот повідомив про майбутній реліз нової пісні, а Настя Каменських зняла відео, у якому продемонструвала свій образ.

Користувачі мережі так відреагували на відео MONATIK:

"Ренат задав всім контент!"

"оце красава, навіть Монатік зняв цей тренд. Відмітьте хтось того малого".

"Фрази Ренатiка розлетiлися повсюду!"

"Тепер ‘’Ренатити’’ — це офіційне слово. Значення: робити всім настрій".

"Монатік якась вічна дитина".

На останній коментар артист відписав: "Правда".

Під звук хлопчика відео знімають навіть українські військові. Мама Дарʼя під ніком da.lomakina показує їхнє із сином Ренатом життя. На її сторінку підписані понад 140 тисяч людей. А відео про "шикарне настроєніє" набрало 3,5 млн переглядів.

"Сьогодні в мене шикарне настроєніє. Патамушо", — каже хлопчик, йдучи вулицею з мамою.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Підлітки захопилися небезпечним трендом у ТікТок, повторюючи сцену фільму "Бійцівський клуб".

У TikTok стало вірусним відео, на якому злодій грабує квартиру, а домашній пес подружився та почав гратися зі злочинцем.

Крім того, Львівський муніципальний хор "Гомін" став зіркою TikTok після публікації відео з акапельним виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон".