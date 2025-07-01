"У мене шикарне настроєніє": у мережі несеться тренд від маленького українця, якого розбирають на цитати
Артисти та блогери масово знімають відео під трендовий звук маленького хлопчика Рената в TikTok про хороший настрій. До тренду підключилися Настя Каменських, Фагот (Олег Михайлюта) та інші.
У соцмережі стрімко набирає популярності звук з діалогом хлопчика та його мами, де він радісно заявляє: "Сьогодні в мене шикарне настроєніє". До треду приєднався, зокрема, Дмитро Монатик. Аудіо вже використали в понад 17 тисяч відео.
Тренд від Рената не оминули українські артисти: MONATIK зняв відео під звук, щоб прорекламувати свій концерт у Києві. Фагот повідомив про майбутній реліз нової пісні, а Настя Каменських зняла відео, у якому продемонструвала свій образ.
Користувачі мережі так відреагували на відео MONATIK:
- "Ренат задав всім контент!"
- "оце красава, навіть Монатік зняв цей тренд. Відмітьте хтось того малого".
- "Фрази Ренатiка розлетiлися повсюду!"
- "Тепер ‘’Ренатити’’ — це офіційне слово. Значення: робити всім настрій".
- "Монатік якась вічна дитина".
На останній коментар артист відписав: "Правда".
Під звук хлопчика відео знімають навіть українські військові. Мама Дарʼя під ніком da.lomakina показує їхнє із сином Ренатом життя. На її сторінку підписані понад 140 тисяч людей. А відео про "шикарне настроєніє" набрало 3,5 млн переглядів.
"Сьогодні в мене шикарне настроєніє. Патамушо", — каже хлопчик, йдучи вулицею з мамою.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Підлітки захопилися небезпечним трендом у ТікТок, повторюючи сцену фільму "Бійцівський клуб".
- У TikTok стало вірусним відео, на якому злодій грабує квартиру, а домашній пес подружився та почав гратися зі злочинцем.
Крім того, Львівський муніципальний хор "Гомін" став зіркою TikTok після публікації відео з акапельним виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон".