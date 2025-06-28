"Ні сорому, ні совісті": хор зі Львова "порвав" TikTok (відео)

Львівський муніципальний хор "Гомін" став зіркою TikTok після того, як відео з акапельним виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон" опублікував Львівський органний зал.

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Ролик завдовжки трохи менше хвилини зібрав понад п'ять мільйонів переглядів, а особливу симпатію глядачів завоював соліст Вадим Яценко, який також є художнім керівником колективу. Як повідомляє Львівська міська рада, після успіху, що нагрянув, квитки на липневі концерти хору блискавично розлетілися.

Ба більше, організатори вже оголосили додатковий концерт "Цей хор, цей хор мені щоночі сниться" на 2 липня о 21:00, однак і на нього квитків уже немає.

"Ні сорому, ні совісті, ні номера телефону вокаліста", "Який харизматичний соліст", "Я одна кілька разів переслухала?! Від цього виконання аж мурашки. Клас!", "Клас! На жаль, не знаю хто цей прекрасний чоловік. Але він повністю перейнявся тим, про що співає. Енергетика аж шкварить! Запишіть це благаю!" — пишуть у коментарях.

Що відомо про хор "Гомін"

Хор заснований 1988 року при обласному відділенні Музичного товариства України. За більш ніж три десятиліття діяльності він став учасником і лауреатом безлічі українських і міжнародних конкурсів. Його музику слухали в США, Франції, Німеччині, Великій Британії, Чехії, Сербії та Швеції.

З 29 вересня 2022 року хор "Гомін" став частиною Львівського органного залу, а у 2023/24 роках колектив, що складається з талановитих молодих артистів, з оновленим складом і новим художнім керівником Вадимом Яценком провів низку прем'єр у ньому.

У репертуарі хору музика різних епох, жанрів і стилів — від унікальних зразків українського бароко до музики XXI століття.

У колективі молоді, талановиті, професійні та енергійні учасники Фото: Хор ГОМІН/Facebook

Колектив "Гомін" сьогодні

За інформацією міської влади, з вересня 2024 року програма хору дуже насичена. Вони виконали кантату "Бог у масці" шведського композитора Ларса-Еріка Ларссона в українському перекладі літературознавця, поета, культурного менеджера, співдиректора Органного залу Тараса Демка, презентував нову програму "Партеси", зануривши слухачів в українську хорову традицію XVII століття.

Також слухачі почули кантату "Carmina Burana" Карла Орфа, концерт "Яциневич. Відродження", барокову оперу "Дідона і Еней" Генрі Персела та багато інших музичних творів.

Узимку "Гомін" побував на гастролях у Швеції, де, серед іншого, Вадим Яценко разом з артистами хору та співдиректором Львівського органного залу Тарасом Демком провели майстер-клас для студентів-музикантів, розповідаючи про унікальну та багату хорову спадщину України.

Вадим Яценко — художній керівник хору Фото: Хор ГОМІН/Facebook

Кульмінацією гастролей стали два аншлагові концерти у знаменитій Konserthuset Stockholm, у якій напередодні, 10 грудня, відбулася церемонія вручення Нобелівської премії 2024 року.

Національне інформаційне агентство "Укрінформ" оголосило "Гомін" переможцем у номінації "Найкращий хор України" рейтингу "Інфобум-Класична Музика".

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