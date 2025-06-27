Моторошна 122-річна поема Boots стала хітом після трейлера "28 років потому": хто її написав

Вірш Boots авторства Редьярда Кіплінга звучить у зомбі-хоррорі "28 років потому". "Батько" Мауглі написав його під враженням від англо-бурської війни. А запис був зроблений ще в 1915 році актором Тейлором Холмсом.

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На екрани вийшов фільм Денні Бойла "28 років потому", продовження його зомбі-хоррора "28 днів потому". Але перш ніж картина з'явилася в прокаті, фанатів жанру вразив моторошний трейлер, супроводжуваний речитативом. Виявилося, що Бойл використав маловідому поему знаменитого британського письменника Редьярда Кіплінга, написану 1903 року, повідомляє Daily Mail.

Трейлер фільму "28 років потому"

Ба більше, у трейлері звучить запис 1915 року, зроблений американським актором Тейлором Холмсом, зіркою Бродвею, який помер 1959 року.

Виконання вірша Boots Холмсом змушує будь-кого, хто його слухає, похолодіти — і це пояснює, чому ця пісня впродовж десятиліть входить до програми підготовки військово-морських сил США.

У фільмі "28 років потому" розповідається про те, що стало з Великою Британією через майже три десятиліття після спалаху "вірусу люті", вперше показаного у фільмі 2002 року "28 днів потому".

Запис звучить на початку фільму, коли Джеймі і його син Спайк, якого грають Аарон Тейлор-Джонсон і Елфі Вільямс, прибувають на материкову частину Великої Британії, покинувши притулок на вільному від вірусу острові Ліндісфарн.

Вірш Кіплінга, що відображає повторювані дії та думки британського солдата, який марширує в Південній Африці під час англо-бурської війни, було опубліковано 1903 року — через рік після закінчення конфлікту.

Коли Кіплінг писав цей вірш, втрата понад 20 000 британських солдатів була ще свіжа в пам'яті. Точний розмір вірша — перші чотири слова кожного рядка читаються зі швидкістю два слова на секунду — відповідав темпу маршу солдатів.

Його виступ у записі 1915 року починається відносно розмірено, але потім набирає обертів до дикої, жахливої самовіддачі.

Протягом десятиліть поему використовували в курсі ВМС США "Виживання, ухилення, опір і втеча" (SERE). Новобранців піддають цьому методу з метою чинення на них тиску.

Колишній військово-морський льотчик Ворд Керролл раніше сказав: "Той, хто коли-небудь відвідував школу виживання, ухилення, опору і втечі (SERE) ВМС США, ніколи не забуде цей вірш".

Минулого року інтерпретацію Холмса також використовували в маркетинговій кампанії відеогри Call of Duty: Black Ops 6.

Трейлер Call of Duty: Black Ops 6

Інший британський поет Т. С. Еліот включив вірш Boots до своєї збірки 1941 року "Вибір віршів Кіплінга".

Трейлер фільму "28 років потому"

Щороку, починаючи з першої відпустки 1898 року, Кіплінг відвідував Південну Африку.

Автор написав кілька віршів на підтримку британців в англо-бурській війні. Велика Британія здобула перемогу в конфлікті, але загинуло понад 20 000 британських солдатів.

Редьярд Кіплінг помер 1936 року у віці 70 років. Він залишився без засобів до існування після того, як його син Джек загинув у Першій світовій війні.

Російською мовою вірш Boots перекладали Самюель Маршак і Ада Оношкович-Яцина, але повністю сенс передати вони не змогли. Маршак, наприклад, використовував слово "бутси" замість "черевиків", або "чобіт". А Ада назвала вірш "Пил". Українською вірш переклав Валентин Бут.

Нагадаємо, Фокус писав про новий фільм Денні Бойла "28 років потому". Картина вийшла не менш похмурою, ніж перший фільм Бойла про зомбі-апокаліпсис. Але Кілліан Мерфі в ньому не з'явився, всупереч очікуванням фанатів.