Жуткая 122-летняя поэма Boots стала хитом после трейлера "28 лет спустя": кто ее написал

Стихотворение Boots авторства Редьярда Киплинга звучит в зомби-хорроре "28 лет спустя". "Отец" Маугли написал его под впечатлением от англо-бурской войны. А запись была сделана еще в 1915 актером Тейлором Холмсом.

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На экраны вышел фильм Дэнни Бойла "28 лет спустя", продолжение его зомби-хоррора "28 дней спустя". Но прежде, чем картина появилась в прокате, фанатов жанра поразил жуткий трейлер, сопровождаемый речитативом. Оказалось, что Бойл использовал малоизвестную поэму знаменитого британского писателя Редьярда Киплинга, написанную в 1903 году, сообщает Daily Mail.

Трейлер фильма "28 лет спустя"

Более того, в трейлере звучит запись 1915 года, сделанная американским актером Тейлором Холмсом, звездой Бродвея, который умер в 1959 году.

Исполнение стихотворения Boots Холмсом заставляет любого, кто его слушает, похолодеть — и это объясняет, почему эта песня на протяжении десятилетий входит в программу подготовки военно-морских сил США.

В фильме "28 лет спустя" рассказывается о том, что стало с Великобританией спустя почти три десятилетия после вспышки "вируса ярости", впервые показанного в фильме 2002 года "28 дней спустя".

Запись звучит в начале фильма, когда Джейми и его сын Спайк, которого играют Аарон Тейлор-Джонсон и Элфи Уильямс, прибывают на материковую часть Великобритании, покинув убежище на свободном от вируса острове Линдисфарн.

Стихотворение Киплинга, отражающее повторяющиеся действия и мысли британского солдата, марширующего в Южной Африке во время англо-бурской войны, было опубликовано в 1903 году — через год после окончания конфликта.

Когда Киплинг писал это стихотворение, потеря более 20 000 британских солдат была еще свежа в памяти. Точный размер стихотворения — первые четыре слова каждой строки читаются со скоростью два слова в секунду — соответствовал темпу марша солдат.

Его выступление в записи 1915 года начинается относительно размеренно, но затем набирает обороты до дикой, ужасающей самоотдачи.

На протяжении десятилетий поэма использовалась в курсе ВМС США "Выживание, уклонение, сопротивление и побег" (SERE). Новобранцев подвергают этому методу в целях оказания на них давления.

Бывший военно-морской летчик Уорд Кэрролл ранее сказал: "Любой, кто когда-либо посещал школу выживания, уклонения, сопротивления и побега (SERE) ВМС США, никогда не забудет это стихотворение".

В прошлом году интерпретация Холмса также использовалась в маркетинговой кампании видеоигры Call of Duty: Black Ops 6.

Трейлер Call of Duty: Black Ops 6

Другой британский поэт Т. С. Элиот включил стихотворение Boots в свой сборник 1941 года "Выбор стихов Киплинга".

Трейлер фильма "28 лет спустя"

Каждый год, начиная с первого отпуска в 1898 году, Киплинг посещал Южную Африку.

Автор написал несколько стихотворений в поддержку британцев в англо-бурской войне. Великобритания одержала победу в конфликте, но погибло более 20 000 британских солдат.

Редьярд Киплинг умер в 1936 году в возрасте 70 лет. Он остался без средств к существованию после того, как его сын Джек погиб в Первой мировой войне.

На русский язык стихотворение Boots переводили Самюэль Маршак и Ада Оношкович-Яцына, но полностью смысл передать они не смогли. Маршак, например, использовал слово "бутсы" вместо "ботинок", или "сапог". А Ада назвала стихотворение "Пыль". На украинский стихотворение перевел Валентин Бут.

Напомним, Фокус писал о новом фильме Дэнни Бойла "28 лет спустя". Картина получилась не менее мрачной, чем первый фильм Бойла о зомби-апокалипсисе. Но Киллиан Мерфи в нем не появился, вопреки ожиданиям фанатов.