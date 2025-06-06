Сцена в Овальному кабінеті: у Гонконзі поставили комедійну оперу про Трампа і Зеленського (відео)

У першому акті Дональда Трампа викрадають інопланетяни, які прибули з Марса. У наступній сцені він свариться з Володимиром Зеленським через одяг і стріляє в нього з водяного пістолета.

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Кореспонденти Reuters відвідали виставу і розповіли, що Трамп висміював одяг українського президента і стріляв у нього з водяного пістолета.

Шоу кантонської опери тривалістю 3,5 години називається "Трамп, близнюк президента", його показали в театрі Сікуй.

Сюжет опери про Зеленського і Трампа

Комедія написана драматургом і майстром фен-шуй Едвардом Лі ще 2019 року. Через кілька років її сюжет тричі змінювали. В останній версії акцент зроблено на спробі вбивства Трампа і його сварці із Зеленським.

Спочатку глядачам ілюструють сон дочки Трампа, Іванки, де у її батька є брат-близнюк на ім'я Чуан Пу з Китаю.

Далі Трампа викрадають інопланетяни з планети Марс, а Іванка просить Чуана прикинутися Трампом на один день. В іншому акті Трамп свариться із Зеленським через його форму одягу на зустрічі у Вашингтоні та стріляє в нього з водяного пістолета.

Дія відбувається на тлі фотографій реальних подій у Білому домі 28 лютого 2025 року.

Відгуки про комедію в Гонконзі

Едвард Лі впевнений, що комедійна опера про Трампа і Зеленського стане абсолютно особливими ліками для всього світу.

"Якщо люди побачать її, вони відчують дуже щасливими, адже думатимуть про любов і мир", — пояснив він.

Актор кантонської опери Лунг Кун-тин, який зіграв Трампа, сказав, що Китай і США мають бути хорошими друзями.

"Ми китайці, він [Трамп] — американець, але дружба завжди триває довго. Ось чому ми говоримо про китайсько-американську дружбу в п'єсі", — підкреслив він.

Також про оперу висловився глядач, 28-річний Томас Ло. За його словами, сучасна молодь нечасто відвідує традиційну кантонську оперу, але шоу на гостру політичну тему запропонувало "освіжаючий поворот".

Кантонська опера є багатовіковою формою мистецтва Китаю, яка виконується в особливих випадках. У ній поєднуються спів, акторська майстерність, бойові мистецтва і красиві костюми.

Нагадаємо, посол України в Угорщині Федір Шандор просив скасувати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримала вторгнення окупантів в Україну. Однак дипломат отримав відмову.

Артисти-танцівники з Львівської національної опери Андрій Михалиха та Богдан Ключник раніше не повернулися в Україну з гастролей у Фінляндії. Їхні сторінки на сайті театру видалили.