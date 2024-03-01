Двоє з "Дон Кіхота": Львівська опера з'ясовує, чому в Україну не повернулися танцюристи

З гастролей з Фінляндії разом з колективом до Львова не повернулися Андрій Михаліха і Богдан Ключник.

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У Львівській національній опері проводять службову перевірку з приводу неповернення з гастролей артистів-танцівників. Про це повідомили на Facebook-сторінці академічного театру у п'ятницю, 1 березня.

"Станом на сьогодні артистка балету Юлія Михаліха-Рома повернулася до роботи в театрі. Щодо інших двох артистів — відповідно до чинного трудового законодавства адміністрацією театру проводиться внутрішня службова перевірка і зʼясування мотивів та обставин вчинку артистів", — заявили у Львівській опері.

Львівська національна опера / Facebook Фото: скриншот

З гастролей з Фінляндії разом з колективом не повернулися Андрій Михаліха і Богдан Ключник. Станом на вечір 1 березня їхні сторінки на сайті театру відсутні. Профіль Юлії Михаліхи-Ром відновили.

Скриншот сторінки Юлії Михаліхи на сайті Львівської національної опери Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 лютого стало відомо, що троє танцюристів Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької не повернулись з гастрольного туру.

Театральна трупа перебувала за кордоном з 3 по 22 лютого. Виставу "Дон Кіхот" побачили глядачі в Естонії та Фінляндії. На 31 березня запланований показ балету у Львові. Однак на онлайн-афіші "Дон Кіхота" зникли імена танцюристів, які раніше брали участь у цій постановці — Андрія Михаліха і Богдана Ключника.

У грудні 2023 року журналіст Олексій Печій не повернувся із саміту ЄС, який проходив у Брюсселі. У соцмережах він оприлюднив публікацію, у якій намагався пояснити свою позицію. Печій пообіцяв "продовжити інформаційну війну за Україну", перебуваючи в одній з європейських країн.