Не попрощались: танцюристи зі Львова не повернулись в Україну із закордонних гастролей (фото)

Троє акторів балету вирішили не повертатись з Фінляндії, де вони опинились на гастролях. Колегам про своє рішення вони повідомили дистанційно.

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Троє танцюристів Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької вирішили залишитись за кордоном і не повернулись з гастрольного туру. Імена танцюристів, які брали участь у постановці балету "Дон Кіхот", зникли з онлайн-афіш. Про деталі інциденту з українцями розповіли на порталі "Щоденний Львів".

Журналісти порталу отримали інформацію від неназваних співрозмовників, дотичних до театру. Анонімні джерела стверджують, що з гастролей у Фінляндії не повернулись троє осіб: Андрій Михаліха, Юлія Михаліха-Рома, Богдан Ключник.

Соліст балету Андрій Михаліха

Солістка балету Юлія Михаліха-Рома

Актор балету Богдан Ключник

Театральна трупа перебувала за кордоном з 3 по 22 лютого. Виставу "Дон Кіхот" побачили глядачі в Естонії та Фінляндії, пояснюється на порталі. З 1 березня балет покажуть у Львові. Однак на онлайн-афіші балету "Дон Кіхот" зникли імена танцюристів, які раніше брали участь у цій постановці.

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Тим часом у архівній копії анонсу можна побачити, які партії виконували актори: Андрій Михаліха — "Базіль" (пізніше — "Еспада"), Юлія Михаліха-Рома — "Жуаніта і Піккілія" (імені Ключника немає у копії станом на 30.05.23).

Львівський театр - новий анонс "Дон Кіхота" Фото: Скриншот Львівський театр - старий анонс "Дон Кіхота" Фото: Скриншот

Актори попрощались з колегами віртуально, пояснили співрозмовники журналістів. На сторінках у соцмережах якихось пояснень не відшукалось. Тим часом зауважили, що із сайту Львівської національної опери зникли імена трьох акторів: на їхніх сторінках показує помилку 404.

Львівський театр - сторінка танюцюриста-втікача Фото: Скриншот

На сторінці Facebook Львівського національного академічного театру відсутні пояснення про подію з танцюристами. Натомість там розміщене запрошення на "Дон Кіхота", якого будуть показувати у березні 2024 року.

Актори балету — деталі

Андрій Михаліха — провідний соліст балету, виконавець сольних партій у постановках "Лілея" К. Данькевича, "Дон Кіхоті" Л. Мінкуса, "Баядерка" Л. Мінкуса та ін.

Юлія Михаліха-Рома — солістка балету, виконувала партії у "Лебединому озері" П.І. Чайковського, "Есмеральді" Ц. Пуньї, "Дон Кіхоті" Л. Мінкуса та ін.

Богдан Ключник — артист балету: партії у його виконанні на порталі опери не вказані.

Зазначимо, 13 лютого у Львівському оперному театрі стався скандал з виконавицею ролі "Кармен" Валентиною Плужніковою. З'ясувалось, що вона виходила на сцену разом з російськими танцюристами. Жінку усунули від виконання вокальних партій, хоч вона пояснювала, що росіян зустрілись їй випадково під час навчання.

Нагадуємо, українські прикордонники розповідають про українців, які намагаються втекти від мобілізації, оголошеної в Україні через вторгнення РФ. Наприклад, 27 грудня вони затримали 16 утікачів, які незаконно перетинали кордон. 1 лютого затримали громадян, які перевдяглись в костюми тварин, щоб уникнути уваги ДПСУ.