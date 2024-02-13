Виступала на сцені з росіянами: у Львові вибухнув скандал через виконавицю ролі Кармен

Валентина Плужникова заявила, що її спільний виступ із російськими акторами на сцені відбувався в рамках навчання. Однак керівництво Львівської опери все одно ухвалило рішення не довіряти 27-річній артистці виконання ролі.

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Львівська опера позбавила знамениту вокалістку Валентину Плужнікову головної ролі в опері "Кармен" після того, як з'ясувалося, що вона виходила на сцену разом із російськими артистами. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці театру у Facebook ще 9 лютого. Однак станом на 13 лютого вона вже стала недоступною для користувачів соцмережі.

За інформацією "24 каналу", який процитував публікацію ще в той час, коли вона була доступною, у ній йшлося про таке:

"Ухвалено рішення про скасування участі Валентини Плужникової в опері "Кармен" 17.02. Закликаємо українських артистів не брати участь у спільних із російськими артистами проєктах, оскільки це працює проти України".

Йшлося про те, що Плужникова під час перебування в Італії на дворічному курсі для оперних виконавців в Acсademia Teatro alla Scala виступала на одній сцені з росіянами. Крім того, навесні 2023 року вона зіграла у виставі "Лючія ді Ламмемур", у якій брав участь російський співак Борис Пінхасович.

Валентина Плужникова мала виконувати арії Кармен в однойменному творі на сцені Львівської опери

Дещо пізніше, 12 лютого, Львівська опера опублікувала новий, розширений пост, у якому більш детально пояснила ситуацію з Валентиною Плужниковою. У ньому йшлося про те, що після публікації першого допису в соцмережах про участь артистки в опері "Кармен", уже впродовж перших 40 хв опера почала отримувати негативний зворотний зв'язок від представників преси та громадськості, звинувачення у співпраці з артисткою, яка виходила на сцену з російськими співаками.

"Маючи досвід у тому, як швидко ЗМІ підхоплюють будь-який негатив і як використовують його у своїх, на жаль, не завжди благородних цілях, спотворюючи контекст, команда театру змушена була реагувати блискавично. Саме тому було ухвалено рішення про скасування виступу Валентини Плужникової у виставі театру та миттєву комунікацію про це в соцмережах — задля уникнення будь-якої спекуляції на інформації та негативного розголосу в суспільстві", — йдеться в повідомленні.

Представники Львівської опери також додали, що існував би також величезний ризик того, що громадськість зірвала б виступ Валентини, якби він все ж таки відбувся. Паралельно з тим, як команда готувала першу заяву, музичне керівництво театру намагалося вийти на зв'язок зі співачкою, щоб проговорити та виправити ситуацію особисто, але зв'язатися з нею на той момент не вдалося.

Представники Львівської опери пояснили інцидент, пов'язаний з відстороненням Плужникової від ролі Фото: Скриншот

Однак ще в другій половині дня, 9 лютого, оперна діва висловила свою точку зору на інцидент, опублікувавши пост на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що є першою українкою в історії Метрополітен опера, яка стажувалася в цьому театрі.

"Увесь свій творчий шлях я навчалася і здобувала міжнародну оперну освіту для того, щоб отримати визнання на своїй батьківщині в Україні, і все життя мала місію представляти свою державу за кордоном, на оперних сценах світу. Я ніколи в житті не була в Росії, я україномовна, я не співала за кордоном російські опери, я не виконую російську музику, моя позиція чітка і я її відкрито виражала завжди та виразила її на другий день повномасштабного вторгнення, коли всупереч правилам і заборонам вийшла на сцену театру Ла Скала загорнута в український прапор", — зазначила Плужникова.

За її словами, виступи, які стали причиною для відмови у співпраці з Львівською оперою, були в рамках навчання в молодіжній програмі, і Плужникова не підписувала на них контракт, як незалежна артистка.

"Фотографія, яку поширюють де я займаюся з іншими артистами, була зроблена на сцені в рамках виконання мною ролі Данжевіль в Опері Адріана Лекуврер на Зальцбурзькому фестивалі (найпрестижнішому оперному фестивалі світу, куди мріяв потрапити кожен співак), де я також навчалась у літній програмі для молодих співаків. Це була напівконцертна постановка", — пояснила оперна виконавиця.

Плужникова також додала, що Львівська опера "облила її брудом".

Валентина Плужникова відреагувала на те, що її позбавили головної ролі в опері "Кармен" Фото: Скриншот

Зазначимо, що за кілька днів, 12 лютого, Валентина Плужникова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі новий пост, у якому подякувала шанувальникам, які підтримали її.

"Я дякую всім і кожному, хто не був байдужим і не прокрутив стрічку новин далі, всім, хто не пройшов повз. Дякую всім, від кого я отримала дзвінок, повідомлення, коментар зі словами підтримки. Дякую всім, хто перейнявся ситуацією, відстоював і підтримував мене. За ці 3 дні я отримала океан любові й море теплих слів, безмежну підтримку і невичерпну енергію йти далі, творити для вас усіх", — написала вона.

Валентина Плужникова подякувала прихильникам, які підтримали її в історії зі Львівською оперою Фото: Скриншот

Валентина Плужникова свого часу здобула ступінь магістра в Національній музичній академії України імені Петра Чайковського в Києві, після чого навчалася в США за програмою Lindemann Young Artist Development. Вона — лауреатка міжнародних вокальних конкурсів та учасниця європейських оперних фестивалів.

Нагадаємо, у серпні 2022 року ми писали про те, як український гурт KAZKA виступив на одному фестивалі з росіянами. Коли з'ясувалося, що наш гурт виступатиме на найбільшому європейському музичному фестивалі Sziget (з 8 до 15 серпня) в Угорщині, а в ньому заявлено і троє російських виконавців, то вокалістці Олександрі Зарицькій та її колективу українські користувачі мереж почали писати в різкій формі, що потрібно терміново відмовитися від участі.