Выступала на сцене с россиянами: во Львове разразился скандал из-за исполнительницы роли Кармен

Валентина Плужникова заявила, что ее совместное выступление с российскими актерами на сцене проходило в рамках обучения. Однако руководство Львовской оперы все равно приняло решение не доверять 27-летней артистке исполнение роли.

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Львовская опера лишила знаменитую вокалистку Валентину Плужникову главной роли в опере "Кармен" после того, как выяснилось, что она выходила на сцену вместе с российскими артистами. Информация об этом появилась на официальной странице театра в Facebook еще 9 февраля. Однако по состоянию на 13 февраля она уже стала недоступной для пользователей соцсети.

По информации "24 канала", который процитировал публикацию еще в то время, когда она была доствпна, в ней говорилось о следующем:

"Принято решение об отмене участия Валентины Плужниковой в опере "Кармен" 17.02. Призываем украинских артистов не участвовать в совместных с российскими артистами проектах, поскольку это работает против Украины".

Речь шла о том, что Плужникова во время пребывания в Италии на двухлетнем курсе для оперных исполнителей в Acсademia Teatro alla Scala выступала на одной сцене с россиянами. Кроме того, весной 2023 года она сыграла в спектакле "Лючия ди Ламмемур", в котором участвовал российский певец Борис Пинхасович.

Валентина Плужникова должна была исполнять арии Кармен в одноименном произведении на сцене Львовской оперы

Несколько позже, 12 февраля, Львовская опера опубликовала новый, расширенный пост, в котором более детально объяснила ситуацию с Валентиной Плужниковой. В ней говорилось о том, что после публикации первого сообщения в соцсетях об участии артистки в опере "Кармен", уже в течение первых 40 мин опера начала получать негативную обратную связь от представителей прессы и общественности, обвинения в сотрудничестве с артисткой, выходившей на сцену с русскими певцами.

"Имея опыт в том, как быстро СМИ подхватывают любой негатив и как используют его в своих, к сожалению, не всегда благородных целях, искажая контекст, команда театра вынуждена была реагировать молниеносно. Именно поэтому было принято решение об отмене выступления Валентины Плужниковой в спектакле театра и мгновенной коммуникации об этом в соцсетях – во избежание любой спекуляции на информации и негативной огласки в обществе", — говорится в сообщении.

Представители Львовской оперы также добавили, что существовал бы также огромный риск того, что общественность сорвала бы выступление Валентины, если бы оно все же произошло. Параллельно с тем, как команда готовила первое заявление, музыкальное руководство театра пыталось выйти на связь с певицей, чтобы проговорить и исправить ситуацию лично, но связаться с ней на тот момент не удалось.

Представители Львовской оперы объяснили инцидент, связанный с отстранением Плужниковой от роли Фото: Скриншот

Однако еще во второй половине дня, 9 февраля, оперная дива выразила свою точку зрения на инцидент, опубликовав пост на своей странице в Facebook. Она отметила, что является первой украинкой в истории Метрополитен опера, которая стажировалась в этом театре.

"Весь свой творческий путь я училась и получала международное оперное образование для того, чтобы получить признание на своей родине в Украине, и всю жизнь имела миссию представлять свое государство за рубежом. оперные сцены мира. Я никогда в жизни не была в России, я украиноязычная, я не пела за границей русские оперы, я не исполняю русскую музыку, моя позиция четкая и я ее открыто выражала всегда и выразила ее во второй день полномасштабного вторжения, когда вопреки правилам и запретам вышла на сцену театра Ла Скала завернута в украинский флаг", — отметила Плужникова.

По ее словам, выступления, которые стали причиной для отказа в сотрудничестве со Львовской оперой были в рамках обучения в молодежной программе и Плужникова не подписывала на них контракт, как независимая артистка.

"Фотография, которую распространяют где я занимаюсь с другими артистами была сделана на сцене в рамках исполнения мной роли Данжевиль в Опере Адриана Лекуврер на Зальбургском фестивале (самом престижном оперном фестивале мира куда мечтал попасть каждый певец) где я также училась в летней программе для молодых певцов. Это была полуконцертная постановка", — объяснила оперная исполнительница.

Плужникова также добавила, что Львовская опера "облила ее грязью".

Валентина Плужникова отреагировала на то, что ее лишили главной роли в опере "Кармен" Фото: Скриншот

Отметим, что через несколько дней, 12 февраля, Валентина Плужникова разместила на своей странице в социальной сети новый пост, в котором поблагодарила поклонников, поддержавших ее.

"Я благодарю всех и каждого, кто не был равнодушен и не прокрутил ленту новостей дальше, всех, кто не прошел мимо. Спасибо всем от кого я получила звонок, сообщение, комментарий со словами поддержки. Спасибо всем, кто проникся ситуацией, отстаивал и поддерживал меня. За эти 3 дня я получила океан любви и море теплых слов, безграничную поддержку и неисчерпаемую энергию идти дальше, творить для вас всех", — написала она.

Валентина Плужникова поблагодарила поклонников, которые поддержали ее в истории со Львовской оперой Фото: Скриншот

Валентина Плужникова в свое время получила степень магистра в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского в Киеве, после чего училась в США по программе Lindemann Young Artist Development. Она — лауреат международных вокальных конкурсов и участница европейских оперных фестивалей.

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Напомним, в августе 2022 года мы писали о том, как украинская группа KAZKA выступила на одном фестивале с россиянами. Когда выяснилось, что наша группа будет выступать на крупнейшем европейском музыкальном фестивале Sziget (с 8 по 15 августа) в Венгрии, а в нем заявлено и трое российских исполнителей, то вокалистке Александре Зарицкой и ее коллективу украинские пользователи сетей стали писать в резкой форме, что нужно срочно отказаться от участия.