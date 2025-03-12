Директор опери Угорщини посперечався з послом України через виступ пропагандистки Нетребко
Директор Будапештської опери вважає, що мистецтво аполітичне, хоча Анна Нетребко підтримувала політику Кремля ще з 2014 року.
Угорщина відмовилася скасувати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко на прохання посла України в Угорщині Федора Шандора. Про це повідомив у Facebook директор Будапештського оперного театру Сильвестр Оковач.
"Опера не є ні політичним, ні бойовим продуктом. Артисти — не політики і не солдати. Вони не сидять у накурених приміщеннях, не стоять перед моніторами в тактичних кімнатах. У якомусь сенсі художник — це швець, як Ганс Сакс Вагнер: і він не забороняє надавати підтримку під час війни. Я переконаний, що мистецтво здатне творити добро, і це єдина причина, через яку музи не повинні мовчати під час боїв", — написав Оковач.
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Директор Будапештської Опери також наголосив, що Анна Нетребко є "одним із найвидатніших сопрано світу".
А також назвав Угорщину "островом миру", як і Будапештську оперу, де працюють українські та російські танцівники.
На думку Оковача, держопера має намір "втішити і заспокоїти нас силою мистецтва в цілому".
Він звернувся до Федора Шандора з проханням "не наводити приціл" на Угорський державний оперний театр. І заявив, що на виставу за участю Нетребко було продано найдорожчі квитки за всю 141-річну історію установи.
Що відомо про Анну Нетребко
Ще у 2014 році Анна Нетребко підтримала російську агресію і вторгнення в Україну. Після вона їздила на Донбас уже після появи там російських військових.
Також вона публічно підтримувала сепаратиста Олега Царьова і представників так званої "ДНР". У Нетребко також є низка нагород від Володимира Путіна. Крім громадянства Росії, у неї також є громадянство Австрії, де вона довгий час жила і виступала.
Реакція Анни Нетребко на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році була неконкретною, що спричинило критику співачки з боку світових ЗМІ.
Саме через політичну позицію співачки і з'явилося звернення України з проханням скасувати її виступи в Будапештській опері.
Нагадаємо, після вторгнення ЗС РФ від багатьох культурних діячів із Росії, які працюють за кордоном, зажадали висловитися з приводу того, що відбувається. Але оперна співачка Анна Нетребко відмовилася. І втратила роботу в Європі та США. Її звільнили з театрів La Scala, Баварської опери і Метрополітен-опери.
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