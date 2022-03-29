Оперна співачка Ганна Нетребко, звільнена з європейських театрів, розповіла про свої плани

50-річну оперну співачку звільнили з театрів La Scala, Баварської опери та Метрополітен-опери

Після вторгнення ЗС РФ від багатьох культурних діячів із Росії, які працюють за кордоном, вимагали висловитися з приводу того, що відбувається. Та оперна співачка Ганна Нетребко відмовилася. І втратила роботу в Європі та США. Вона вперше висловилася про подальші плани, пише Spletnik.

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Раніше уродженка Краснодара, яка останнім часом жила в Австрії, заявляла, що не можна вимагати від публічних культурних діячів висловлюватися про політичні питання, оскільки вони не розуміються на цьому.

Зараз вона, нарешті, вийшла на зв'язок із шанувальниками та підтвердила свій намір взяти невелику паузу в роботі.

[ + – ] Ганна Нетребко в Дубаї Фото: Facebook Anna Netrebko

"Незабаром я повернуся до роботи, але поки що мене туди не тягне, і за ці пару вільних місяців я побуваю в місцях, в яких ще не була. Пустельність не відчувалася в пустелі. Мабуть, все пізнається в порівнянні", — написала Ганна, опублікувавши фотографії з відпочинку в Дубаї.

Раніше кілька західних театрів розірвали контракти з російською оперною співачкою через те, що вона не засудила публічно війну в Україні. Нетребко звільнили з Ла Скала, Баварської опери та Метрополітен-опери.

[ + – ] Ганна Нетребко в театрах, де вона більше не працює Фото: Facebook Anna Netrebko [ + – ] Ганна Нетребко в театрах, де вона більше не працює Фото: Facebook Anna Netrebko

Після цього представник оперної діви Максим Берін заявив, що вона прийняла рішення взяти паузу в кар'єрі через ситуацію, що склалася. Але в травні вона вже повернеться на сцену. Однак не в Європі та не в США. "Раніше ми ексклюзивно представляли інтереси Ганни на території Росії, країн Балтії та СНД. Наразі в нас заплановано величезну кількість виступів як у Європі та Азії, так і в Ізраїлі, Арабських країнах. Робота продовжується і буде ще інтенсивнішою", — заявив Берін.

Також контракти у Європі та США втратив диригент Валерій Гергієв. Паризька філармонія скасувала заплановані на квітень концерти оркестру Маріїнського театру під проводом Гергієва через війну в Україні, яку у РФ уперто називають "спецоперацією".

Концертна зала Карнеґі-холу в Нью-Йорку прийняла рішення, що Гергієв не керуватиме Віденським філармонічним оркестром на трьох концертах, його місце зайняв канадець Яннік Незе-Сегін.