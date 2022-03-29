Оперная певица Анна Нетребко, уволенная из европейских театров, рассказала о своих планах

50-летняя оперная певица была уволена из театров La Scala, Баварской оперы и Метрополитен-оперы

После вторжения ВС РФ от многих культурных деятелей из России, работающих за границей, потребовали высказаться по поводу происходящего. Но оперная певица Анна Нетребко отказалась. И потеряла работу в Европе и США. Она впервые высказалась по поводу дальнейших планов, пишет Spletnik.

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Ранее уроженка Краснодара, в последнее время жившая в Австрии, заявляла, что нельзя требовать от публичных культурных деятелей высказываться по политическим вопросам, поскольку они не разбираются в этом.

Сейчас она, наконец, вышла на связь с поклонниками и подтвердила свое намерение взять небольшую паузу в работе.

[ + – ] Анна Нетребко в Дубай Фото: Facebook Anna Netrebko

"Скоро я вернусь к работе, но пока меня туда не тянет, и в эти пару свободных месяцев я побываю в местах, в которых еще не была. Пустынность не ощущалась в пустыне. Видимо, все познается в сравнении ", — написала Анна, опубликовав фотографии из отпуска в Дубай.

Ранее несколько западных театров расторгли контракты с российской оперной певицей из-за того, что она публично не осудила войну в Украине. Нетребко уволили из Ла Скала, Баварской оперы и Метрополитен-оперы.

[ + – ] Анна Нетребко в театрах, где она больше не работает Фото: Facebook Anna Netrebko [ + – ] Анна Нетребко в театрах, где она больше не работает Фото: Facebook Anna Netrebko

После этого представитель оперной дивы Максим Берин заявил, что она приняла решение взять паузу в карьере в связи со сложившейся ситуацией. Но в мае она уже вернется на сцену. Однако не в Европе и не в США. "Ранее мы эксклюзивно представляли интересы Анны на территории России, стран Балтии и СНГ. В данный момент у нас запланировано огромное количество выступлений как в Европе и Азии, так и в Израиле, Арабских странах. Работа продолжается и будет еще более интенсивной", — заявил Берин.

Также контрактов в Европе и США лишился дирижер Валерий Гергиев. Парижская филармония отменила запланированные на апрель концерты оркестра Мариинского театра под руководством Гергиева из-за войны в Украине, которую в РФ упрямо называют "спецоперацией".

Концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке принял решение, что Гергиев не будет руководить Венским филармоническим оркестром на трех концертах, его место занял канадец Янник Незе-Сеген.