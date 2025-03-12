Директор оперы Венгрии поспорил с послом Украины из-за выступления пропагандистки Нетребко

Директор Будапештской оперы считает, что искусство аполитично, хотя Анна Нетребко поддерживала политику Кремля еще с 2014 года.

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Венгрия отказалась отменить выступление российской оперной певицы Анны Нетребко по просьбе посла Украины в Венгрии Федора Шандора. Об этом сообщил в Facebook директор Будапештского оперного театра Сильвестр Оковач.

"Опера не является ни политическим, ни боевым продуктом. Артисты — не политики и не солдаты. Они не сидят в накуренных помещениях, не стоят перед мониторами в тактических комнатах. В каком-то смысле художник — это сапожник, как Ганс Сакс Вагнер: и он не запрещает оказывать поддержку во время войны. Я убежден, что искусство способно творить добро, и это единственная причина, по которой музы не должны молчать во время сражений", — написал Оковач.

Директор Будапештской Оперы также подчеркнул, что Анна Нетребко является "одним из величайших сопрано мира".

А также назвал Венгрию "островом мира", как и Будапештскую оперу, где работают украинские и российские танцовщики.

По мнению Оковача госопера намерена "утешить и успокоить нас силой искусства в целом".

Он обратился к Федору Шандору с просьбой "не наводить прицел" на Венгерский государственный оперный театр. И заявил, что на спектакль с участием Нетребко были проданы самые дорогие билеты за всю 141-летнюю историю учреждения.

Что известно о Анне Нетребко

Еще в 2014 году Анна Нетребко поддержала российскую агрессию и вторжение в Украину. После она ездила на Донбасс уже после появления там российских военных.

Оперная певица Анна Нетребко Фото: Facebook Anna Netrebko

Также она публично поддерживала сепаратиста Олега Царева и представителей так называемой "ДНР". У Нетребко также есть ряд наград от Владимира Путина. Кроме гражданства России у нее также есть гражданство Австрии, где она долгое время жила и выступала.

Реакция Анны Нетребко на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году была неконкретной, повлекло за собой критику певицы со стороны мировых СМИ.

Именно из-за политической позиции певицы и появилось обращение Украины с просьбой отменить ее выступления в Будапештской опере.

Напомним, после вторжения ВС РФ от многих культурных деятелей из России, работающих за границей, потребовали высказаться по поводу происходящего. Но оперная певица Анна Нетребко отказалась. И потеряла работу в Европе и США. Ее уволили из театров La Scala, Баварской оперы и Метрополитен-оперы.