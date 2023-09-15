Берлінська опера дозволила виступати прихильниці Путіна Ганні Нетребко: МЗС висловило протест

Посол України спільно з Берлінським сенатором відвідають виставку "Russian War Crimes", щоб "достукатись" до оперного театру.

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Оперну співачку Ганна Нетребко, яка була довіреною особою російського президента Володимира Путіна на виборах та учасницею пропагандистської кампанії Кремля, повернули на сцену головного німецького театру. Міністерство закордонних справ України забило на сполох та анонсувало акцію протесту. Про це повідомили на сторінці МЗС у facebook.

"Повернення Ганни Нетребко на сцену Staatsoper Unter den Linden — це "нормалізація" та толерування російських воєнних злочинів, за які пані Нетребко несе співвідповідальність", — йдеться у дописі.

Повідомляють, що посольство України у ФРН відстежує та веде роботу над кейсом з моменту появи перших анонсів. Та, на жаль, їхні аргументи не знайшли належного відгуку в Німецькій державній опері.

Водночас, активну комунікаційну роботу з Берліном з доведення позиції МЗС веде Український інститут — державна установа України, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж України за кордоном.

"Наша позиція була також підтримана Сенатом Берліна та особисто бургомістром Каєм Вегнером, і культурним сенатором Джо Чало", – додають в пості.

Попри все, українці не полишають спробу "достукатися" до оперного театру. Спільно з Берлінським сенатором Джо Чало посол України Олексій Макеєв відвідають виставку "Russian War Crimes", яка проходить у будівлі Гумбольдтського університету одразу навпроти опери.

"Захищаючи своє рішення, опера стає й на захист Нетребко – мовляв, зреклась, дистанціювалась і засудила. Проте дистанціювалась пані Нетребко хіба що від власного минулого, яке "могло бути неправильно інтерпретоване", а засудити наважилась лише "війну проти України". Не вказуючи жодним словом на те, хто цю війну розпочав і хто її злочинно веде", – написав на своїй сторінці Олексій Макеєв.

Посол також підтримав петицію громадянського суспільства та висловив свою чітку позицію.

"Сьогодні у німецькій пресі вийшов спільний Op-Ed посла та депутата Європейського парламенту Сергія Лагодинського про байдужість Берлінської опери, непереконливі заяви пані Нетребко та невміння і небажання російського суспільства брати на себе відповідальність", — додають в МЗС.

Ганна Нетребко на сторінках німецької преси Ганна Нетребко на сторінках німецької преси

У МЗС нагадали, що "голос України у Німеччині має бути чутнішим за сопрано Ганни Нетребко".

Нагадаємо, 29 березня 2022 року стало відомо, що 50-річну оперну співачку Ганну Нетребко звільнили з театрів La Scala, Баварської опери та Метрополітен-опери. Раніше уродженка Краснодара, яка останнім часом жила в Австрії, заявляла, що не можна вимагати від публічних культурних діячів висловлюватися про політичні питання, оскільки вони не розуміються на цьому.