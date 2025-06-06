Сцена в Овальном кабинете: в Гонконге поставили комедийную оперу про Трампа и Зеленского (видео)

В первом акте Дональда Трампа похищают инопланетяне, прибывшие с Марса. В следующей сцене он ссорится с Владимиром Зеленским из-за одежды и стреляет в него из водяного пистолета.

Related video

Корреспонденты Reuters посетили спектакль и рассказали, что Трамп высмеивал одежду украинского президента и стрелял в него из водяного пистолета.

Шоу кантонской оперы продолжительностью 3,5 часа называется "Трамп, близнец президента", его показали в театре Сикуй.

Сюжет оперы о Зеленском и Трампе

Комедия написана драматургом и мастером фэн-шуй Эдвардом Ли еще в 2019 году. По прошествию нескольких лет ее сюжет трижды меняли. В последней версии акцент сделан на попытке убийства Трампа и его ссоре с Зеленским.

Вначале зрителям иллюстрируют сон дочери Трампа, Иванки, где у ее отца есть брат-близнец по имени Чуан Пу из Китая.

Далее Трампа похищают инопланетяне с планеты Марс, а Иванка просит Чуана притвориться Трампом на один день. В другом акте Трамп ссорится с Зеленским из-за его формы одежды на встрече в Вашингтоне и стреляет в него из водяного пистолета.

Действие происходит на фоне фотографий реальных событий в Белом доме 28 февраля 2025 года.

Отзывы о комедии в Гонконге

Эдвард Ли уверен, что комедийная опера о Трампе и Зеленском станет совершенно особым лекарством для всего мира.

"Если люди увидят ее, они почувствуют очень счастливыми, ведь будут думать о любви и мире", — объяснил он.

Актер кантонской оперы Лунг Кун-тин, сыгравший Трампа, сказал, что Китай и США должны быть хорошими друзьями.

"Мы китайцы, он [Трамп] — американец, но дружба всегда длится долго. Вот почему мы говорим о китайско-американской дружбе в пьесе", — подчеркнул он.

Также об опере высказался зритель, 28-летний Томас Ло. По его словам, современная молодежь нечасто посещает традиционную кантонскую оперу, но шоу на острую политическую тему предложило "освежающий поворот".

Кантонская опера является многовековой формой искусства Китая, которая исполняется по особым случаям. В ней сочетаются пение, актерское мастерство, боевые искусства и красивые костюмы.

Напомним, посол Украины в Венгрии Федор Шандор просил отменить выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддержала вторжение оккупантов в Украину. Однако дипломат получил отказ.

Артисты-танцовщики из Львовской национальной оперы Андрей Михалиха и Богдан Ключник ранее не вернулись в Украину с гастролей в Финляндии. Их страницы на сайте театра удалили.