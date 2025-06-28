"Ни стыда, ни совести": хор со Львова "порвал" TikTok (видео)

Львовский муниципальный хор "Гомін" стал звездой TikTok после того, как видео с акапельным исполнением песни Степана Гиги "Цей сон" опубликовал Львовский органный зал.

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Ролик длиной чуть меньше минуты собрал более пяти миллионов просмотров, а особую симпатию зрителей завоевал солист Вадим Яценко, который также является художественным руководителем коллектива. Как сообщает Львовский городской совет, после нагрянувшего успеха билеты на июльские концерты хора молниеносно разлетелись.

Более того, организаторы уже объявили дополнительный концерт "Цей хор, цей хор мені щоночі сниться" на 2 июля в 21:00, однако и на него билетов уже нет.

"Ни стыда, ни совести, ни номера телефона вокалиста", "Какой харизматичный солист", "Я одна несколько раз переслушала?! От этого исполнения аж мурашки. Класс!", "Класс! К сожалению, не знаю кто этот прекрасный мужчина. Но он полностью проникся тем, о чем поет. Энергетика аж шкварит! Запишите это умоляю!" – пишут в комментариях.

Что известно о хоре "Гомін"

Хор основан в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины. За более чем три десятилетия деятельности он стал участником и лауреатом множества украинских и международных конкурсов. Его музыку слушали в США, Франции, Германии, Великобритании, Чехии, Сербии и Швеции.

С 29 сентября 2022 года хор "Гомін" стал частью Львовского органного зала, а в 2023/24 годах коллектив, состоящий из талантливых молодых артистов, с обновленным составом и новым художественным руководителем Вадимом Яценко провел ряд премьер в нем.

В репертуаре хора музыка разных эпох, жанров и стилей — от уникальных образцов украинского барокко до музыки XXI века.

В коллективе молодые, талантливые, профессиональные и энергичные участники Фото: Хор ГОМІН/Facebook

Коллектив "Гомін" сегодня

По информации городских властей, с сентября 2024 года программа хора очень насыщена. Они исполнили кантату "Бог в маске" шведского композитора Ларса-Эрика Ларссона в украинском переводе литературоведа, поэта, культурного менеджера, содиректора Органного зала Тараса Демко, представил новую программу "Партесы", погрузив слушателей в украинскую хоровую традицию XVII века.

Также слушатели услышали кантату "Carmina Burana" Карла Орфа, концерт "Яциневич. Возрождение", барочную оперу "Дидона и Эней" Генри Персела и могие другие музыкальные произведения.

Зимой "Гомін" побывал на гастролях в Швеции, где, среди прочего, Вадим Яценко вместе с артистами хора и содиректором Львовского органного зала Тарасом Демко провели мастер-класс для студентов-музыкантов, рассказывая об уникальном и богатом хоровом наследии Украины.

Вадим Яценко – художественный руководительт хора Фото: Хор ГОМІН/Facebook

Кульминацией гастролей стали два аншлагавых концерта в знаменитой Konserthuset Stockholm, в которой накануне, 10 декабря, состоялась церемония вручения Нобелевской премии 2024 года.

Национальное информационное агентство "Укринформ" объявило "Гомон" победителем в номинации "Лучший хор Украины" рейтинга "Инфобум-Классическая Музыка".

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