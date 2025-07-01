"Собаці він сподобався": пес подружився зі злодієм, який грабував помешкання господарів (відео)

У TikTok стало вірусним відео, на якому злодій грабує квартиру, а домашній пес господарів помешкання подружився та грається зі злочинцем.

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"Якщо собаці він сподобався, він може повернутися в будь-який час", — йдеться в описі до відео.

На відео видно, що спочатку собака майже не помічав та не реагував на злочинця попри те, що той постійно чіпав пса, гладив його та нібито намагався налякати.

Чоловік у масці навіть падав спеціально на підлогу, щоб розрухати собаку.

Водночас грабіжник продовжував красти речі з дому господарів. А з часом і пес все ж таки піддався на провокації злодія та почав з ним гратись.

У коментарях під роликом було багато жартівливих дописів:

"Я ігнорую червоні прапорці";

"Вам потрібно серйозно поговорити зі своїм собакою";

"Ти впевнений, що це не твій собака покликав його?".

Також люди припускали, що відео фейкове або те, що собака нібито знає злодія, тому й не реагує на нього та грається.

Нагадаємо, злодій у костюмі Скубі-Ду пограбував магазин.

Фокус також писав про те, як "мандрівник" викрав 8 машин, щоб не платити за авіаквитки.