Злодій у костюмі Скубі-Ду пограбував магазин: копи просять допомогти "зірвати маску" (фото, відео)

В американському місті Таскалуса, розташованому в штаті Алабама, стався курйозний епізод — невідомий одягнувся у костюм відомого персонажа Скубі-Ду та пограбував місцеву заправну станцію. До мешканців звернулася поліція з проханням впізнати грабіжника, однак юзери в мережі з гумором підкололи копів.

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В американському місті Таскалуса, розташованому в штаті Алабама, невідомий пограбував у костюм відомого персонажа Скубі-Ду місцеву заправку. Поліція звернулася з проханням через соцмережі розпізнати грабіжника, однак користувачі Інтернету відверто посміялися з намагання копів, повідомляє видання WFLA.

Управління поліції звернулося до громадян Таскалуси, аби вони змогли впізнати когось, хто схожий на підозрюваного, який проник і пограбував магазин Quick Stop поблизу Данкавілля. За попередніми даними, грабіжник був не молодше 25 років, мав зріст близько 175 см.

Колаж поліції про злочинця (фото: Tuscaloosa Police Department/Facebook)

"О 3:45 ранку в неділю спрацювала охоронна сигналізація, і на місце прибули поліцейські. Зловмисник забрав готівку та роздрібні гроші, але не взяв нічого з їжі", — повідомляють правоохоронці.

Реакція соцмереж

У відповідь на повідомлення поліцейського департаменту Таскалуси, в коментарях до посту американці з гумором підкололи копів за невміння "зірвати маску зі злочинця", як це робили персонажі знаменитої франшизи про Скубі-Ду.

Найбільше користувачів потішили наступні коментарі:

"Скубі-Скубі-Ду, де ти є?";

"Чувак тупо взяв у сина костюм Скубі-Ду. Це — провал!";

"А ви питали Фреда, Велму, Дафну та Шеггі у фургоні, чи не прийшов він назад?!";

"Та це був Смізерс, а не Скубі-Ду. Ви не там шукаєте злочинця!";

"Я ні на що не натякаю, але це точно був Скубі-Ду!".

Раніше повідомлялося, що поліція затримала чоловіка з дивними "знаряддями злочину". Це були звичайний кухонний ніж для нарізання хліба та рожевий дитячий водний пістолет.

Згодом стало відомо, як копи впіймали злодія-невдаху після крадіжки в магазині. В поліції кажуть, що грабіжник пробрався до магазину через дах і вентиляцію, а потім викрав чипси, мийні засоби та харчові продукти.