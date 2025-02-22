Злодій "обчистив" магазин, однак був спійманий: поліція показала кадри "роботи" крадія (відео)

В поліції кажуть, що грабіжник пробрався до магазину через дах і вентиляцію, а потім викрав чипси, мийні засоби та харчові продукти. Згодом поліція дуже швидко знайшла злодія з цим "великим" кушем.

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Поліція британського графства Ноттінгемшир затримала крадія, який ефектно прокинув до магазину та "обчистив" його, та зрештою був доволі швидко спійманий копами. Кадри з його прокиненням до крамниці оприлюднила пресслужба поліції.

Правоохоронці повідомляють, що на початку сьомої ранку на телефон служби порятунку надійшов дзвінок невідомого, який побачив "пару ніг, що звисали з отвору в стелі магазину". На відео з камери відеоспостереження видно, як зловмисник спустився в магазин, перш ніж вкрасти скретч-картки Національної лотереї на суму приблизно 200 фунтів. Він також поклав у сумку чіпси, миючі засоби та харчові продукти, перш ніж втекти з магазину через пожежний вихід.

"Офіцери прибули протягом шести хвилин після виклику 999 і знайшли чоловіка, який відповідав опису зловмисника на сусідній вулиці. 50-річного чоловіка затримали за підозрою у крадіжці зі зломом і взяли під варту", — йдеться у повідомленні поліцейських.

Інспекторка Ліз Гаскін додала, що правоохоронці доволі "оперативно та швидко" затримали крадія. Поліцейська каже, що на момент інциденту з вторгненням крадія магазин не працював, а тому нікому не загрожувала небезпека.

"Це був тривожний інцидент для персоналу магазину, і я хотіла б подякувати їм за те, що повідомили нас про крадіжку зі зломом. Сподіваюся, вісті про затримання злочинця дозволить людям спокійно працювати. А сьогоднішній випадок показав, що злочинці не гребують ніякими методами, аби переступати межу закона", — резюмувала представниця поліції.

Раніше стало відомо, що в Англії спіймали серійного грабіжника. Власники будинку, який неодноразово грабували, поставили нехитру "пастку-сигналізацію" від зловмисників. Відро з водою злякало рецидивіста, який має вже 49 судимостей.

Згодом повідомлялося, як в Туреччині злодій три дні ховався від поліції у вентиляційній шахті ТЦ. Чоловік проник вночі в ювелірний магазин, виніс 3 кілограми золота і 100 тисяч лір. Поліція засікла злодія, йому довелося довго ховатися в несподіваному місці.