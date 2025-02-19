Потрапив у пастку в стилі "Сам удома": в Англії спіймали серійного грабіжника (фото, відео)
Власники будинку, який неодноразово грабували, поставили нехитру "пастку-сигналізацію" від зловмисників. Відро з водою злякало рецидивіста, який має вже 49 судимостей.
Серійний грабіжник Пол Гауелл постав перед судом після того, як його помітили на камерах відеоспостереження, коли він бродив майже о 3 годині ночі навколо чужого будинку в листопаді минулого року. Про це пише Mirror.
Зазначається, що 56-річний зловмисник, намагаючись проникнути в будинок у Бліті, Нортумберленд, активував "механізм", що являє собою відро з водою, прикріплене до дверей за допомогою волосіні. Таку просту пастку в стилі "Сам удома" встановили власники будинку, який уже кілька разів зазнавав крадіжок.
Грабіжник у темряві зачепив ногою волосінь і наповнене водою відро впало на землю, після чого на вулиці запалилося світло. Після цього чоловікові довелося поспіхом покинути чуже домоволодіння.
Помітивши перевернуте відро, власники будинку перевірили записи відеоспостереження та звернулися до поліції. Правоохоронці встановили особу зловмисника та заарештували його.
Під час суду стало відомо, що наркозалежний чоловік уже має 49 судимостей за 108 злочинів, включно з 25 крадіжками зі зломом, скоєних із 1986 року.
Крім того, зазначили в поліції, чоловікові також було пред'явлено звинувачення в іншій крадіжці, також скоєній у листопаді. У цьому випадку грабіжник проник у будинок, вкравши мобільні телефони, ноутбуки, велосипеди та коштовності. Загальний збиток становив 3500 фунтів стерлінгів, тобто майже 185 тисяч гривень.
У вівторок, 18 лютого, Королівський суд Ньюкасла засудив його до трьох років і семи місяців тюремного ув'язнення.
Нагадаємо, що в Лондоні невідомий викрав 22 тонни крафтового сиру під виглядом представника французького постачальника. Сировари були шоковані нахабством шахрая.
Пізніше за підозрою у викраденні сиру "Чедер" на 400 тисяч доларів правоохоронці затримали 63-річного чоловіка.