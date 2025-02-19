Потрапив у пастку в стилі "Сам удома": в Англії спіймали серійного грабіжника (фото, відео)

Власники будинку, який неодноразово грабували, поставили нехитру "пастку-сигналізацію" від зловмисників. Відро з водою злякало рецидивіста, який має вже 49 судимостей.

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Серійний грабіжник Пол Гауелл постав перед судом після того, як його помітили на камерах відеоспостереження, коли він бродив майже о 3 годині ночі навколо чужого будинку в листопаді минулого року. Про це пише Mirror.

Зазначається, що 56-річний зловмисник, намагаючись проникнути в будинок у Бліті, Нортумберленд, активував "механізм", що являє собою відро з водою, прикріплене до дверей за допомогою волосіні. Таку просту пастку в стилі "Сам удома" встановили власники будинку, який уже кілька разів зазнавав крадіжок.

Грабіжник у темряві зачепив ногою волосінь і наповнене водою відро впало на землю, після чого на вулиці запалилося світло. Після цього чоловікові довелося поспіхом покинути чуже домоволодіння.

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Помітивши перевернуте відро, власники будинку перевірили записи відеоспостереження та звернулися до поліції. Правоохоронці встановили особу зловмисника та заарештували його.

Пол Гауелл Фото: northumbria.police.uk

Під час суду стало відомо, що наркозалежний чоловік уже має 49 судимостей за 108 злочинів, включно з 25 крадіжками зі зломом, скоєних із 1986 року.

Крім того, зазначили в поліції, чоловікові також було пред'явлено звинувачення в іншій крадіжці, також скоєній у листопаді. У цьому випадку грабіжник проник у будинок, вкравши мобільні телефони, ноутбуки, велосипеди та коштовності. Загальний збиток становив 3500 фунтів стерлінгів, тобто майже 185 тисяч гривень.

У вівторок, 18 лютого, Королівський суд Ньюкасла засудив його до трьох років і семи місяців тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, що в Лондоні невідомий викрав 22 тонни крафтового сиру під виглядом представника французького постачальника. Сировари були шоковані нахабством шахрая.

Пізніше за підозрою у викраденні сиру "Чедер" на 400 тисяч доларів правоохоронці затримали 63-річного чоловіка.