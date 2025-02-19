Попался в ловушку в стиле "Один дома": в Англии поймали серийного грабителя (фото, видео)
Владельцы дома, который неоднократно грабили, поставили нехитрую "ловушку-сигнализацию" от злоумышленников. Ведро с водой спугнуло рецидивиста, имеющего уже 49 судимостей.
Серийный грабитель Пол Хауэлл предстал перед судом после того, как был замечен на камерах видеонаблюдения, бродящим около 3 часов ночи вокруг чужого дома в ноябре прошлого года. Об этом пишет Mirror.
Отмечается, что 56-летний злоумышленник, пытаясь проникнуть в дом в Блите, Нортумберленд, активировал "механизм", представляющий собой ведро с водой, прикрепленное к двери с помощью лески. Такую простую ловушку в стиле "Один дома" установили владельцы дома, который уже несколько раз подвергался кражам.
Грабитель в темноте зацепил ногой леску и наполненное водой ведро свалилось на землю, после чего на улице зажегся свет. После этого мужчине пришлось спешно покинуть чужое домовладение.
Заметив перевернутое ведро, владельцы дома проверили записи видеонаблюдения и обратились в полицию. Правоохранители установили личность злоумышленника и арестовали его.
Во время суда стало известно, что наркозависимый мужчина уже имеет 49 судимостей за 108 преступлений, включая 25 краж со взломом, совершенных с 1986 года.
Кроме того, отметили в полиции, мужчине также были предъявлены обвинения по другой краже, также совершенной в ноябре. В этом случае грабитель проник в дом, украв мобильные телефоны, ноутбуки, велосипеды и драгоценности. Общий ущерб составил 3500 фунтов стерлингов, то есть около 185 тысячи гривен.
Во вторник, 18 февраля, Королевский суд Ньюкасла приговорил его к трем годам и семи месяцам тюремного заключения.
Напомним, что в Лондоне неизвестный похитил 22 тонны крафтового сыра под видом представителя французского поставщика. Сыроделы были в шоке от наглости мошенника.
Позднее по подозрению в похищении сыра "Чедер" на 400 тысяч долларов правоохранители задержали 63-летнего мужчину.