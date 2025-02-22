Вор "обчистил" магазин, однако был пойман: полиция показала кадры "работы" вора (видео)

В полиции говорят, что грабитель пробрался в магазин через крышу и вентиляцию, а затем похитил чипсы, моющие средства и продукты питания. Впоследствии полиция очень быстро нашла вора с этим "большим" кушем.

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Полиция британского графства Ноттингемшир задержала вора, который эффектно проснулся в магазин и "обчистил" его, и в конце концов был довольно быстро пойман копами. Кадры с его пробуждением в магазин обнародовала пресс-служба полиции.

Правоохранители сообщают, что в начале семи утра на телефон службы спасения поступил звонок неизвестного, который увидел "пару ног, свисавших из отверстия в потолке магазина". На видео с камеры видеонаблюдения видно, как злоумышленник спустился в магазин, прежде чем украсть скретч-карты Национальной лотереи на сумму примерно 200 фунтов. Он также положил в сумку чипсы, моющие средства и продукты питания, прежде чем сбежать из магазина через пожарный выход.

"Офицеры прибыли в течение шести минут после вызова 999 и нашли мужчину, который соответствовал описанию злоумышленника на соседней улице. 50-летнего мужчину задержали по подозрению в краже со взломом и взяли под стражу", — говорится в сообщении полицейских.

Инспектор Лиз Гаскин добавила, что правоохранители довольно "оперативно и быстро" задержали вора. Полицейская говорит, что на момент инцидента с вторжением вора магазин не работал, а потому никому не угрожала опасность.

"Это был тревожный инцидент для персонала магазина, и я хотела бы поблагодарить их за то, что сообщили нам о краже со взломом. Надеюсь, известие о задержании преступника позволит людям спокойно работать. А сегодняшний случай показал, что преступники не гнушаются никакими методами, чтобы переступать границу закона", — резюмировала представитель полиции.

Ранее стало известно, что в Англии поймали серийного грабителя. Владельцы дома, который неоднократно грабили, поставили нехитрую "ловушку-сигнализацию" от злоумышленников. Ведро с водой спугнуло рецидивиста, который имеет уже 49 судимостей.

Впоследствии сообщалось, как в Турции вор три дня скрывался от полиции в вентиляционной шахте ТЦ. Мужчина проник ночью в ювелирный магазин, вынес 3 килограмма золота и 100 тысяч лир. Полиция засекла вора, ему пришлось долго скрываться в неожиданном месте.