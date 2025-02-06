Украл золото и деньги: в Турции вор три дня прятался от полиции в вентиляционной шахте ТЦ (фото)

Мужчина проник ночью в ювелирный магазин, вынес 3 килограмма золота и 100 тысяч лир. Полиция засекла вора, ему пришлось долго прятаться в неожиданном месте.

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В Турции мужчина три дня скрывался в вентиляции одного из торговых центров города Адан после кражи 3 килограмм золота и 100 тысяч лир (около 116 тысяч гривен) из ювелирного магазина. Об этом сообщила газета Haber Turk.

Подозреваемый мог проникнуть в ювелирный магазин через вентиляционную шахту в потолке. Полицейские прибыли к месту после срабатывания сигнализации. Видеокамеры засекли мужчину, но найти не смогли.

Сотрудники полиции и службы безопасности внимательно просмотрели видеоданные и заметили, что подозреваемый покинул здание через вентиляционную шахту. Он пытался скрыться бегство, но был пойман на бульваре Караташ.

Полиция поняла, где находится вор по шуму в потолке

Агентство DHA приводит другую версию происходящего. Помещения ТЦ сканировали тепловыми приборами, а по ночам магазины обыскивали собаки, но безрезультатно.

Преступника выдал "шум в потолке", который заметили покупатели. Именно так полиция поняла, где находится вор. Сотрудники полиции сняли часть подвесного потолка и поймали мужчину при попытке бегства через вентиляционный отсек.

Украденные в магазине золото и деньги найти не удалось, ювелирная компания впоследствии отозвала свою жалобу. Подозреваемого пришлось доставить в больницу, так как все эти дни он практически не ел и не пил. У него наблюдались симптомы обезвоживания и недоедания.

Напомним, в Китае девочка-подросток украла семейные ювелирные украшения ценой в 140 тысяч долларов и продала их в итоге за 8 долларов. На вырученные деньги она хотела купить заколки для губ и серьги.

Ранее в американском штате Пенсильвания произошла необычная кража: воры вынесли из продуктового магазина 100 тысяч яиц.