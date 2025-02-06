Вкрав золото і гроші: у Туреччині злодій три дні ховався від поліції у вентиляційній шахті ТЦ (фото)

Чоловік проник вночі в ювелірний магазин, виніс 3 кілограми золота і 100 тисяч лір. Поліція засікла злодія, йому довелося довго ховатися в несподіваному місці.

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У Туреччині чоловік три дні переховувався у вентиляції одного з торгових центрів міста Адан після крадіжки 3 кілограмів золота і 100 тисяч лір (близько 116 тисяч гривень) з ювелірного магазину. Про це повідомила газета Haber Turk.

Підозрюваний міг проникнути в ювелірний магазин через вентиляційну шахту в стелі. Поліцейські прибули до місця після спрацювання сигналізації. Відеокамери засікли чоловіка, але знайти не змогли.

Співробітники поліції та служби безпеки уважно переглянули відеодані й помітили, що підозрюваний покинув будівлю через вентиляційну шахту. Він намагався втекти, але був спійманий на бульварі Караташ.

Поліція зрозуміла, де перебуває злодій за шумом у стелі

Агентство DHA наводить іншу версію того, що відбувається. Приміщення ТЦ сканували тепловими приладами, а ночами магазини обшукували собаки, але безрезультатно.

Злочинця видав "шум у стелі", який помітили покупці. Саме так поліція зрозуміла, де перебуває злодій. Співробітники поліції зняли частину підвісної стелі та спіймали чоловіка під час спроби втечі через вентиляційний відсік.

Вкрадені в магазині золото і гроші знайти не вдалося, ювелірна компанія згодом відкликала свою скаргу. Підозрюваного довелося доставити в лікарню, оскільки всі ці дні він практично не їв і не пив. У нього спостерігалися симптоми зневоднення і недоїдання.

Нагадаємо, в Китаї дівчинка-підліток вкрала сімейні ювелірні прикраси вартістю 140 тисяч доларів і продала їх у підсумку за 8 доларів. На виручені гроші вона хотіла купити шпильки для губ і сережки.

Раніше в американському штаті Пенсільванія сталася незвичайна крадіжка: злодії винесли з продуктового магазину 100 тисяч яєць.