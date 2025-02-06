Девочка украла мамины драгоценности стоимостью $140 тысяч и продала людям за копейки (фото)

Расследование показало, что ребенок взял украшения из дома, чтобы получить немного карманных денег на мелкие расходы.

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Девочка-подросток украла и продала ювелирные украшения своей матери стоимостью один миллион юаней (эквивалент 140 тысяч долларов США) всего за 60 юаней или $8 долларов, чтобы купить заколки для губ и серьги. Об этом пишет издание SCMP.

Курьезный случай произошел в Шанхае (Китай). Мать по фамилии Ван случайно узнала, что ее дочь-подросток за копейки распродает ее украшения стоимостью около миллиона юаней.

Среди похищенных драгоценностей есть нефритовые браслеты, ожерелья и другие изделия Фото: Handout

Женщина немедленно сообщила об этом в отделение полиции. Расследование показало, что ребенок взял украшения из дома, чтобы получить немного карманных денег на мелкие расходы.

На кадрах, которые стали популярными в интернете, можно увидеть, что среди похищенных драгоценностей есть нефритовые браслеты, ожерелья и другие изделия с драгоценными камнями.

Этот случай спровоцировал бурные дебаты в социальных сетях о воспитании детей.

Ребенок взял украшения из дома, чтобы получить немного карманных денег Фото: Handout

Напомним, 7-летняя Эмури Джонсон из Скоттсборо (штат Алабама, США) решила открыть лимонадный киоск, чтобы собрать деньги на надгробие для своей покойной матери Карли Борднер, которая умерла в возрасте 29 лет. Эта инициатива привлекла внимание общественности и стала вирусной в социальных сетях.

Кроме того, 13-летнюю девочку, похищенную в Техасе, спасли в Калифорнии, когда прохожие заметили, что она держит в руках записку с надписью "Помогите мне!". По данным прокуратуры США, в случае вынесения обвинительного приговора подозреваемому грозит пожизненное заключение.