Обеспечила себя до конца жизни: женщина получила 23 миллиона за дешевое кольцо со "стеклышком"

Британка основала фирму винтажных ювелирных украшений и продолжает охотиться за интересными находками на блошиных рынках.

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Удивительная история случилась с британкой Деброй Годдард из Твикенхэма. Женщина обеспечила себя до конца жизни благодаря случайной находке на распродаже, пишет издание The Sun.

Дебра приобрела кольцо со "стеклянным бриллиантом" на блошином рынке всего за 10 фунтов стерлингов (около 500 грн) и хранила украшение в коробке. Однако после того, как ее мать Джун Бойл стала жертвой мошенничества со стороны родственника и потеряла все сбережения, семья оказалась в затруднительном положении.

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Британка отнесла кольцо к ювелиру, чтобы оценить его стоимость. Эксперт был впечатлен, ведь невыразительное "стеклышко" оказалось настоящим бриллиантом весом 26,27 карата. На аукционе Sotheby's в 2019 году украшение продали за 470 тысяч фунтов (около 23 миллионов гривен) — с учетом расходов на торги.

"Когда ювелир сообщил, что это бриллиант, я была шокирована. Целую ночь просидела, глядя на кольцо. Не знала, что делать. Видно, это кармическое возмездие за плохие вещи, которые произошли в нашей жизни, и за то, что мою маму лишили всего", — говорит Дебра, сравнивая эту ситуацию с известным британским ситкомом "Только плохие парни идут в рай", в котором один из героев мечтал стать миллионером.

Часть вырученных денег женщина решила потратить на достойный отдых и подарки для своей матери — от поездок в Лас-Вегас и Барбадос до приобретения роскошной шубы.

Сама же Дебра до сих пор живет в скромном доме в Твикенхэме.

"Деньги для меня не главное. Я работаю волонтером в благотворительной организации для проблемных детей. Написала книгу об этом приключении. Если она станет коммерчески успешной, то хочу передать деньги для помощи другим", — делится планами Годдард.

Невыразительное "стеклышко" оказалось настоящим бриллиантом весом 26,27 карата Фото: The Sun

Британка даже основала фирму винтажных ювелирных украшений и продолжает охотиться за интересными находками на блошиных рынках и гаражных распродажах, надеясь на удачу.

Напомним, ранее Фокус писал, что пенсионерка Энн Пинчер из Дарластона, что в Великобритании, в 1950 году приобрела у своих друзей-антикваров вазу за символическую на то время сумму в 25 фунтов (эквивалент 786 фунтов по нынешнему курсу), однако даже не догадывалась, сколько ее покупка стоит на самом деле.

Кроме того, охотник за сокровищами Ричард Брок из Сомерсета нашел самый большой золотой самородок на территории Англии — "Hiro". В ближайшее время его попытаются продать на аукционе за невероятную сумму — 30 тысяч фунтов стерлингов (около 1,4 млн грн).