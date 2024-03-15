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Женщина узнала, что унаследованные от матери керамические русалки стоят 300 тысяч

Керамическая русалка, аукционы, антикварные вещи, наследство, курьезы, хлам, Великобритания, фото
Фото: Cover Images | Антиквары оценивают керамических русалок в 300 тысяч гривен

В 2023 году британка начала наводить порядок в своем доме и решила выставить керамику на открытый аукцион.

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Пенсионерка Энн Пинчер из Дарластона, что в Великобритании, в 1950 году приобрела у своих друзей-антикваров вазу за символическую на то время сумму в 25 фунтов (эквивалент 786 фунтов по нынешнему курсу), однако даже не догадывалась, сколько ее покупка стоит на самом деле. Об этой невероятной истории написало издание The Sun.

После смерти Энн в 1995 году ваза перешла по наследству к ее дочери — Мэрилин. Однако со временем раритетная вещь высотой 99 см и шириной 62,5 см превратилась в своеобразную кладовку, куда складывали разный хлам и даже пары старых колготок, и, в конце концов, она вообще оказалась на чердаке.

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В 2023 году владелица начала наводить порядок в своем доме и решила выставить керамику на открытый аукцион.

"В течение последних лет она была накрыта простынями и одеялами в одной из комнат. Жаль, что такая красивая вещь спрятана от человеческих глаз, ведь ее создали как объект искусства, чтобы все рассматривали", — признается Мэрилин.

Как можно увидеть на фото, ваза с красочной эмалью имеет форму ракушки, которую будто держат на спинах две роскошные русалки с густыми золотистыми волосами. Изделие изготовлено керамической компанией "Минтон" в Сток-он-Тренте. Кстати, похожий экземпляр экспонировался на Большой выставке 1873 года в Лондоне.

Керамическая русалка, аукционы, антикварные вещи, наследство, курьезы, хлам, Великобритания, фото Fullscreen
Ваза с красочной эмалью имеет форму ракушки, которую будто держат на спинах две роскошные русалки с густыми золотистыми волосами
Фото: Cover Images

"Мама обожала антиквариат и наполнила им весь дом. Вероятно, она заплатила небольшой задаток за эту вазу, а потом уже выплатила полную стоимость, когда смогла это себе позволить. Неизвестно, как она довезла вазу домой из антикварного магазина в Уолсолле. Наверное, на лошадях", — смеется Мэрилин.

Британка очень надеется, что керамический шедевр приобретет какой-то заядлый коллекционер или, возможно, один из музеев керамики.

Лот уйдет с молотка на аукционе Hansons Auctioneers 21 марта. Владелица ожидает получить за него около 6 тыс. фунтов стерлингов (ориентировочно 300 тыс. грн).

Керамическая русалка, аукционы, антикварные вещи, наследство, курьезы, хлам, Великобритания, фото Fullscreen
Энн Пинчер приобрела вазу за символическую сумму в 25 фунтов
Фото: Cover Images

Напомним, ранее Фокус писал о Джессике Винсент из Вирджинии, что в США, которая купила за четыре доллара стеклянную вазу и продала ее за $100 тысяч (3,7 млн грн). Специалисты выяснили, что изделие является частью серии Pennellate, разработанной Карлом Скарпой в 1940-х годах.

Кроме того, 67-летняя Сью Берд и ее 57-летний брат Джонатан из Великобритании нашли огромную коллекцию ценных украшений в доме своей покойной матери Маргарет Гуд. Драгоценности были выставлены на аукцион Richard Winterton Auctioneers: 30 лотов продали за 5410 фунтов стерлингов.