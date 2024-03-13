Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Дети нашли в доме покойной матери множество тайников с невероятными сокровищами (фото)

Сокровища в доме покойной матери, ценные вещи, драгоценности, ювелирные изделия, находки, Великобритания, фото
Фото: SWNS | Украшения британки Маргарет Гуд

Часть коллекции было выставлено на аукцион Richard Winterton Auctioneers, где 30 лотов продали за 5410 фунтов стерлингов.

Related video

67-летняя Сью Берд и ее 57-летний брат Джонатан из Великобритании нашли огромную коллекцию ценных украшений в доме своей покойной матери Маргарет Гуд. Об этой истории написало издание Mirror.

Маргарет, которая умерла в возрасте 90 лет в позапрошлом году, всю жизнь собирала драгоценности, но никогда не рассказывала детям о своей коллекции. Во время уборки дома после смерти родственницы семья неожиданно наткнулась на множество раритетных ювелирных украшений, разбросанных по всему дому.

Важно
Потерянные сокровища: парень достал со дна озера коллекцию ценных вещей и украшений (фото)

"Мы нашли кольцо с сапфиром в оранжевом пакете из супермаркета, завернутое в носок. Оно висело на стене возле двери, и мы проходили мимо, не подозревая, что это замечательное украшение было спрятано у всех на виду", — рассказала Сью.

После первых находок британцы тщательно осмотрели весь дом и обнаружили еще больше раритетных ювелирных изделий.

Часть коллекции Маргарет Гуд выставили на аукцион Richard Winterton Auctioneers, где 30 лотов удалось продать за 5410 фунтов стерлингов, а в целом все ювелирные изделия, по мнению экспертов, стоят около 20 тысяч фунтов.

Сокровища в доме покойной матери, ценные вещи, драгоценности, ювелирные изделия, находки, Великобритания, фото Fullscreen
Маргарет Гуд со своей семьей
Фото: SWNS

В частности кольцо с сертифицированным бирманским сапфиром весом 4,16 карата и бриллиантами было оценено в пределах 5-7 тыс. фунтов, брошь Alabaster and Wilson в 1,2 тыс. фунтов, а обручальное кольцо из золота и эмали в 900 фунтов.

"Эти драгоценности помогали мне эмоционально пережить горе. Некоторые из них мы могли бы легко выбросить и никогда бы не узнали правду", — добавляет миссис Берд.

Сокровища в доме покойной матери, ценные вещи, драгоценности, ювелирные изделия, находки, Великобритания, фото Fullscreen
Часть коллекции Маргарет Гуд выставили на аукцион Richard Winterton Auctioneers, где 30 лотов удалось продать за 5410 фунтов стерлингов
Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о том, как участница антикварного роуд-шоу неожиданно узнала, что украшения, которые она унаследовала от покойной свекрови, оказались ценными и оцениваются в тысячи фунтов стерлингов.

Кроме того, Флора Стил из Рима была ошеломлена, когда узнала, что брошь, которую она купила на антикварном рынке Мидлендса в 1988 году, оказалась редким сокровищем стоимостью 15 тысяч долларов (572 тыс. грн).