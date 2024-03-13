Дети нашли в доме покойной матери множество тайников с невероятными сокровищами (фото)

Часть коллекции было выставлено на аукцион Richard Winterton Auctioneers, где 30 лотов продали за 5410 фунтов стерлингов.

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67-летняя Сью Берд и ее 57-летний брат Джонатан из Великобритании нашли огромную коллекцию ценных украшений в доме своей покойной матери Маргарет Гуд. Об этой истории написало издание Mirror.

Маргарет, которая умерла в возрасте 90 лет в позапрошлом году, всю жизнь собирала драгоценности, но никогда не рассказывала детям о своей коллекции. Во время уборки дома после смерти родственницы семья неожиданно наткнулась на множество раритетных ювелирных украшений, разбросанных по всему дому.

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"Мы нашли кольцо с сапфиром в оранжевом пакете из супермаркета, завернутое в носок. Оно висело на стене возле двери, и мы проходили мимо, не подозревая, что это замечательное украшение было спрятано у всех на виду", — рассказала Сью.

После первых находок британцы тщательно осмотрели весь дом и обнаружили еще больше раритетных ювелирных изделий.

Часть коллекции Маргарет Гуд выставили на аукцион Richard Winterton Auctioneers, где 30 лотов удалось продать за 5410 фунтов стерлингов, а в целом все ювелирные изделия, по мнению экспертов, стоят около 20 тысяч фунтов.

Маргарет Гуд со своей семьей Фото: SWNS

В частности кольцо с сертифицированным бирманским сапфиром весом 4,16 карата и бриллиантами было оценено в пределах 5-7 тыс. фунтов, брошь Alabaster and Wilson в 1,2 тыс. фунтов, а обручальное кольцо из золота и эмали в 900 фунтов.

"Эти драгоценности помогали мне эмоционально пережить горе. Некоторые из них мы могли бы легко выбросить и никогда бы не узнали правду", — добавляет миссис Берд.

Часть коллекции Маргарет Гуд выставили на аукцион Richard Winterton Auctioneers, где 30 лотов удалось продать за 5410 фунтов стерлингов Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о том, как участница антикварного роуд-шоу неожиданно узнала, что украшения, которые она унаследовала от покойной свекрови, оказались ценными и оцениваются в тысячи фунтов стерлингов.

Кроме того, Флора Стил из Рима была ошеломлена, когда узнала, что брошь, которую она купила на антикварном рынке Мидлендса в 1988 году, оказалась редким сокровищем стоимостью 15 тысяч долларов (572 тыс. грн).