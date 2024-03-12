Женщина неожиданно узнала, что ее старые украшения стоят тысячи фунтов (фото)

Эксперт Джоанна Харди была поражена ценными экспонатами. По ее словам, кольцо может стоить около 2 тысяч фунтов стерлингов, а браслет — 8 тысяч.

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Участница антикварного роуд-шоу неожиданно узнала, что украшения, которые она унаследовала от покойной свекрови, оказались ценными и стоят тысячи фунтов стерлингов. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как выяснилось, браслет гостьи телевизионной студии был изготовлен из чистого золота еще в 1974 году неизвестным мастером с клеймом CJ. На ювелирном изделии прекрасно сверкают бриллианты и сапфиры. Кроме этого, женщина продемонстрировала и кольцо, которое шло в комплекте.

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Эксперт Джоанна Харди была поражена ценными экспонатами. По ее словам, кольцо может стоить на аукционе около 2 тысяч фунтов стерлингов (900 тыс. грн), а за сам браслет коллекционеры отдадут около 8 тысяч (392 тыс. грн).

"Я оцениваю много украшений, но очень мало вещей, которые действительно заставляют мое сердце улыбаться. Это один из таких случаев", — отметила Джоанна.

Эксперт Джоанна Харди была поражена ценными экспонатами Фото: YouTube

Гостья антикварного шоу была настолько поражена этими цифрами, что потеряла дар речи. По словам женщины, ее свекровь Одри была женой мэра города Файлд в Ланкашире и с самого детства обожала украшения.

"Боже мой! Большое вам спасибо. Я буду носить эти украшения с большой гордостью так часто, как только смогу, но теперь должна убедиться, что надеваю их правильно", — заявила владелица ювелирных изделий перед камерами.

Браслет изготовлен из чистого золота еще в 1974 году неизвестным мастером с клеймом CJ Фото: YouTube

Напомним, ранее Фокус писал, как 25-летний аквалангист Дарик Лангос из Порт-Баррингтона (США) зарабатывает на жизнь тем, что с помощью металлоискателя достаёт потерянные вещи из озера в штате Индиана. Американец признается, что часто находит смартфоны, аксессуары, в частности кольца и другие ювелирные украшения.

Кроме того, Флора Стил из Рима была ошеломлена, когда узнала, что брошь, которую она купила на антикварном рынке Мидлендса в 1988 году, оказалась редким сокровищем стоимостью 15 тысяч долларов (572 тыс. грн).