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Женщина неожиданно узнала, что ее старые украшения стоят тысячи фунтов (фото)

Старые украшения оказались ценными, ювелирные изделия, золото, браслет, кольцо, телевизионное шоу, Великобритания
Фото: YouTube | Женщина неожиданно узнала настоящую цену своих украшений

Эксперт Джоанна Харди была поражена ценными экспонатами. По ее словам, кольцо может стоить около 2 тысяч фунтов стерлингов, а браслет — 8 тысяч.

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Участница антикварного роуд-шоу неожиданно узнала, что украшения, которые она унаследовала от покойной свекрови, оказались ценными и стоят тысячи фунтов стерлингов. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как выяснилось, браслет гостьи телевизионной студии был изготовлен из чистого золота еще в 1974 году неизвестным мастером с клеймом CJ. На ювелирном изделии прекрасно сверкают бриллианты и сапфиры. Кроме этого, женщина продемонстрировала и кольцо, которое шло в комплекте.

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Мужчину, который помогает людям вернуть украшения, прозвали "Властелином колец" (фото)

Эксперт Джоанна Харди была поражена ценными экспонатами. По ее словам, кольцо может стоить на аукционе около 2 тысяч фунтов стерлингов (900 тыс. грн), а за сам браслет коллекционеры отдадут около 8 тысяч (392 тыс. грн).

"Я оцениваю много украшений, но очень мало вещей, которые действительно заставляют мое сердце улыбаться. Это один из таких случаев", — отметила Джоанна.

Старые украшения оказались ценными, ювелирные изделия, золото, браслет, кольцо, телевизионное шоу, Великобритания Fullscreen
Эксперт Джоанна Харди была поражена ценными экспонатами
Фото: YouTube

Гостья антикварного шоу была настолько поражена этими цифрами, что потеряла дар речи. По словам женщины, ее свекровь Одри была женой мэра города Файлд в Ланкашире и с самого детства обожала украшения.

"Боже мой! Большое вам спасибо. Я буду носить эти украшения с большой гордостью так часто, как только смогу, но теперь должна убедиться, что надеваю их правильно", — заявила владелица ювелирных изделий перед камерами.

Старые украшения оказались ценными, ювелирные изделия, золото, браслет, кольцо, телевизионное шоу, Великобритания Fullscreen
Браслет изготовлен из чистого золота еще в 1974 году неизвестным мастером с клеймом CJ
Фото: YouTube

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