"Боже мій": жінка раптово дізналася, що її старі прикраси коштують тисячі фунтів (фото)

Експертка Джоанна Харді була вражена цінними експонатами. За її словами, каблучка може коштувати близько 2 тисяч фунтів стерлінгів, а браслет – 8 тисяч.

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Учасниця антикварного роуд-шоу несподівано дізналась, що прикраси, які вона успадкувала від покійної свекрухи, виявились коштовними та оцінюються у тисячі фунтів стерлінгів. Про це пише видання Daily Mail.

Як з’ясувалось, браслет гості телевізійної студії був виготовлений із чистого золота ще в 1974 році невідомим майстром з клеймом CJ. На ювелірному виробі чудово виблискують діаманти та сапфіри. Окрім цього, жінка продемонструвала й каблучку, що йшла у комплекті.

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Експертка Джоанна Харді була вражена цінними експонатами. За її словами, каблучка може коштувати на аукціоні близько 2 тисяч фунтів стерлінгів (98 тис. грн), а за сам браслет колекціонери віддадуть близько 8 тисяч (392 тис. грн).

"Я оцінюю багато прикрас, але дуже мало речей, які дійсно змушують моє серце посміхатися. Це один з таких випадків", — зазначила Джоанна.

Експертка Джоанна Харді була вражена цінними експонатами Фото: YouTube

Гостя антикварного шоу була настільки вражена цими цифрами, що їй відняло мову. За словами жінки, її свекруха Одрі була дружиною мера міста Файлд у Ланкаширі й з самого дитинства обожнювала прикраси.

"Боже мій! Дуже вам дякую. Я буду носити ці прикраси з великою гордістю так часто, як тільки зможу, але тепер маю переконатися, що вдягаю їх правильно", — заявила власниця ювелірних виробів перед камерами.

Браслет виготовлений із чистого золота ще в 1974 році невідомим майстром з клеймом CJ Фото: YouTube

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як 25-річний аквалангіст Дарік Лангос із Порт-Баррінгтона (США) заробляє на життя тим, що за допомогою металошукача дістає загублені речі з озера в штаті Індіана. Американець зізнається, що часто знаходить смартфони, аксесуари, зокрема каблучки й інші ювелірні прикраси.

Крім того, Флора Стіл із Рима була приголомшена, коли дізналася, що брошка, яку вона купила на антикварному ринку Мідлендса в 1988 році, виявилася рідкісним скарбом вартістю 15 тисяч доларів (572 тис. грн).