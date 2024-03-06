Втрачені скарби: хлопець дістав із дна озера колекцію цінних речей і прикрас (фото)

За роки занурень аквалангіст зібрав чималу колекцію знахідок, зокрема десятки смартфонів, сотні каблучок, сережок, мисливських ножів і навіть пістолетів.

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25-річний аквалангіст Дарік Лангос із Порт-Баррінгтона (США) заробляє на життя тим, що за допомогою металошукача дістає загублені речі з озера в штаті Індіана. Під час своїх занурень він виявив близько 200 smart-годинників Apple. Про це пише видання Shaw Local.

Американець зізнається, що також часто знаходить смартфони, аксесуари, зокрема каблучки й інші ювелірні прикраси.

"Це добре оплачувана робота, але дуже нішева. Я не беру грошей, якщо не можу знайти", — розповідає хлопець.

Свої навички Дарік відточував ще з дитинства, отримавши сертифікат аквалангіста в 10 років, а свій перший металошукач — в 11. Із того часу його пристрасть до хобі лише зросла, а обладнання стало все досконалішим.

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"Модель, якою я користуюся зараз, здатна виявляти метал під водою на глибині до 50 футів. Для мене це стало переломним моментом", — ділиться Лангос.

За роки занурень молодий підприємець зібрав чималу колекцію знахідок. Серед них — десятки смартфонів, сотні каблучок, сережок, мисливських ножів і навіть пістолетів.

За роки занурень молодий підприємець зібрав чималу колекцію знахідок Фото: Gregory Shaver

Однак найчастіше аквалангіст дістає з води саме smart-годинники Apple Watch. Майже всі вони в робочому стані та з оригінальними ремінцями від виробника.

"Зі спортивними стрічками, бо вони не тримаються у воді", — пояснює він, радячи власникам Apple Watch купувати міцніші ремінці для своїх пристроїв.

За словами Даріка, через складну систему блокування "розумні" годинники важко повернути власникам. Та й мобільні оператори здебільшого не зацікавлені в посередництві.

Однак хлопець не має наміру продавати знайдені ним речі та сподівається повернути їх законним власникам, зокрема за допомогою соціальних мереж.

За словами Даріка, через складну систему блокування "розумні" годинники важко повернути власникам Фото: Gregory Shaver За словами Даріка, через складну систему блокування "розумні" годинники важко повернути власникамв Фото: Gregory Shaver

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