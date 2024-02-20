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Матір знайшла на городі "камінець", що коштує 6 тисяч доларів (фото, відео)

Сапфір, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби, знахідки, фото, відео, тренди TikTok, Австралія
Фото: колаж Фокус | Ембер Беттерідж знайшла на городі "камінець", що коштує близько 6 тисяч доларів.

Здивуванню австралійки не було меж, коли шматочок породи виявився рідкісним 54-каратним сапфіром парті.

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Матір Ембер Беттерідж з австралійського міста Рубівейл, що в Центральному Квінсленді, випадково знайшла на городі "камінець", що коштує близько 6 тисяч доларів. Про це жінка розповіла на своїй сторінці у TikTok.

Ембер обробляла ділянку, тримаючи на руках свою 9-місячну доньку Елізу, коли раптом помітила в ґрунті дивний камінець. За допомогою невеличкого спеціального інструмента жінка викопала його назовні.

Здивуванню австралійки не було меж, коли шматочок породи виявився рідкісним 54-каратним сапфіром парті з яскраво-зеленим та синім забарвленням (сапфір парті, як правило, поєднує два або більше різних кольорів).

Сапфір, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби, знахідки, фото, відео, тренди TikTok, Австралія Fullscreen
Здивуванню австралійки не було меж, коли шматочок породи виявився рідкісним 54-каратним сапфіром парті.
Фото: колаж Фокус

"Ми думали, що це маленький, нічого не вартий камінчик, а він виявився справжнім сапфіром з прекрасним шматочком кришталю всередині. Ніколи й подумати не могли, що знайдемо щось подібне. Він має просто приголомшливе поєднання кольорів", – зазначила Ембер.

За її словами, такий екземпляр сапфіру парті після огранювання може коштувати до 2 тисяч доларів за карат. Отже, загальна вартість знахідки приблизно 6 тисяч доларів.

"Ми, мабуть, зможемо вирізати з нього камені в 3-4 карати. Багато залежатиме від того, як саме його огранять", – пояснила жінка.

Варто зазначити, що чоловік Ембер, Метт, професійно займається пошуком дорогоцінного каміння у Квінсленді. Можливо, саме завдяки йому жінка змогла виявити свою знахідку.

До слова, сапфіри парті з неймовірним поєднанням кольорів часто вставляють в обручки та інші ювелірні прикраси.

@betteridge_sapphires Amber found this 54ct Australian Sapphire specking today. What an absolute legend! Super pretty parti sapphire 💎 #betteridgesapphires #australiansapphire #gemhunting #fossicking ♬ Paradise - Ben Fox

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка, який знайшов на фермі монетку вартістю 376 тисяч доларів. На аверсі чітко видно усі деталі, включно з вигравіюваним знаком "D", що свідчить про місце виготовлення — Денвер (США).

Крім того, колекціонер монет Джон Тернер з Великої Британії виявив срібну монету, датовану 1813 роком, коли перевіряв мішки з пожертвами. Проведена експертиза підтвердила, що це 15 пенсів з Нового Південного Уельсу — одна з перших монет, викарбуваних в Австралії. Подібні раритети були переплавлені у 1840-х роках, тому збережені примірники є вкрай рідкісними та коштовними.